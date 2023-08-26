ua en ru
Сб, 26 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

ЗСУ знищили ще 640 окупантів та більше десятка танків: Генштаб оновив втрат РФ

Субота 26 серпня 2023 08:13
UA EN RU
ЗСУ знищили ще 640 окупантів та більше десятка танків: Генштаб оновив втрат РФ Фото: український військовий (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Минулої доби українські військові знищили ще 640 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення на територію України Росія втратила близько 260 270 одиниць особового складу.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу Збройних сил України.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.08.23 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 260 270 (+640) осіб ліквідовано;
  • танків - 4390 (+12) од.;
  • бойових броньованих машин - 8539 (+18) од.;
  • артилерійських систем - 5379 (+18) од.;
  • РСЗВ - 726 (+2) од.;
  • засоби ППО - 497(+2) од.;
  • літаків - 315 (+0) од.;
  • гелікоптерів - 316 (+0) од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 4367 (+11) од.;
  • крилаті ракети - 1411 (+2) од.;
  • кораблі/катери - 18 (+0) од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 7823 (+33) од.;
  • спеціальна техніка - 804(+2) од.

ЗСУ знищили ще 640 окупантів та більше десятка танків: Генштаб оновив втрат РФ

Фото: втрати ворога станом на 26.08 (facebook.com/GeneralStaff.ua)

Яка ситуація на фронті?

Як пише Інститут вивчення війни (ISW), наразі по всій лінії фронту точаться важкі бої. Наші воїни продовжують вести наступальні операції на Мелітопольському напрямку та досягли невизначеного успіху.

Тим часом російські окупанти зазнали значних втрат за недостатньої підтримки на островах у дельті Дніпра, розташованих у Херсонській області.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні Російська Федерація
NEWS
Темпи прискоряться, а у ТЦК буде більше даних? Відповіді на питання про мобілізацію в Україні
Темпи прискоряться, а у ТЦК буде більше даних? Відповіді на питання про мобілізацію в Україні
DAILY
Довіряй, але перевіряй. На яких умовах Захід готовий давати Україні гроші
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Довіряй, але перевіряй. На яких умовах Захід готовий давати Україні гроші