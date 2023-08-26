ЗСУ знищили ще 640 окупантів та більше десятка танків: Генштаб оновив втрат РФ

Минулої доби українські військові знищили ще 640 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення на територію України Росія втратила близько 260 270 одиниць особового складу.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу Збройних сил України.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.08.23 орієнтовно склали: особового складу - близько 260 270 (+640) осіб ліквідовано;

танків - 4390 (+12) од.;

бойових броньованих машин - 8539 (+18) од.;

артилерійських систем - 5379 (+18) од.;

РСЗВ - 726 (+2) од.;

засоби ППО - 497(+2) од.;

літаків - 315 (+0) од.;

гелікоптерів - 316 (+0) од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 4367 (+11) од.;

крилаті ракети - 1411 (+2) од.;

кораблі/катери - 18 (+0) од.;

автомобільної техніки та автоцистерн - 7823 (+33) од.;

спеціальна техніка - 804(+2) од. Фото: втрати ворога станом на 26.08 (facebook.com/GeneralStaff.ua) Яка ситуація на фронті? Як пише Інститут вивчення війни (ISW), наразі по всій лінії фронту точаться важкі бої. Наші воїни продовжують вести наступальні операції на Мелітопольському напрямку та досягли невизначеного успіху. Тим часом російські окупанти зазнали значних втрат за недостатньої підтримки на островах у дельті Дніпра, розташованих у Херсонській області.