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Втратив зв'язок з реальністю. Постпред РФ звинуватив у загибелі людей ППО України та ракети США

Новость на русском →
Четвер 24 листопада 2022 05:56
Втратив зв'язок з реальністю. Постпред РФ звинуватив у загибелі людей ППО України та ракети США Фото: Постпред Росії в ООН Василь Небензя (Getty Images)
Автор: Олег Васьків

Постійний представник РФ в ООН Василь Небензя вкотре виставив себе посміховиськом, намагаючись розповсюджувати під час засідання Радбезу відверту маячню.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву "дипломата", зроблену після ракетного обстрілу Росії по Україні 23 листопада.

Він звинуватив у жертвах серед цивільного населення і пошкодженні мирної інфраструктури українську ППО, яку нібито розміщують поблизу житлової забудови.

"У підсумку уламки ракет або українські ракети, що збилися з курсу, потрапляють у ті об'єкти, в які Росія і не цілилася", - сказав Небензя.

Проте, на цьому постпред РФ не зупинився і видав черговий маразм про те, що ракети, які влучили у житлові будинки в Києві та Вишгороді, - нібито "американські, що поставляються Києву".

Нагадаємо, Росія протягом 23 листопада випустила по території України близько 70 ракет. Понад 50 було збито нашими воїнами.

До слова, США на Радбезі ООН пояснили, що, віддаючи накази про масовані ракетні обстріли України, президент РФ Володимир Путін має намір "зрівняти із землею енергетичну інфраструктуру".

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