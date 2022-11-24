Утратил связь с реальностью. Постпред РФ обвинил в гибели людей ПВО Украины и ракеты США

Постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя в очередной раз выставил себя посмешищем, пытаясь распространять во время заседания Совбеза откровенный бред.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление "дипломата", сделанное после ракетного обстрела России по Украине 23 ноября.

Он обвинил в жертвах среди гражданского населения и повреждении мирной инфраструктуры украинскую ПВО, якобы размещаемую около жилой застройки.

"В итоге обломки ракет или сбившиеся с курса украинские ракеты попадают в те объекты, в которые Россия и не целилась", - сказал Небензя.

Однако на этом постпред РФ не остановился и издал очередной маразм о том, что ракеты, попавшие в жилые дома в Киеве и Вышгороде, -якобы "американские, что поставлятся Киеву".