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Утратил связь с реальностью. Постпред РФ обвинил в гибели людей ПВО Украины и ракеты США

Новина українською →
Четверг 24 ноября 2022 05:56
Утратил связь с реальностью. Постпред РФ обвинил в гибели людей ПВО Украины и ракеты США Фото: Постпред России в ООН Василий Небензя (Getty Images)
Автор: Олег Васкив

Постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя в очередной раз выставил себя посмешищем, пытаясь распространять во время заседания Совбеза откровенный бред.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление "дипломата", сделанное после ракетного обстрела России по Украине 23 ноября.

Он обвинил в жертвах среди гражданского населения и повреждении мирной инфраструктуры украинскую ПВО, якобы размещаемую около жилой застройки.

"В итоге обломки ракет или сбившиеся с курса украинские ракеты попадают в те объекты, в которые Россия и не целилась", - сказал Небензя.

Однако на этом постпред РФ не остановился и издал очередной маразм о том, что ракеты, попавшие в жилые дома в Киеве и Вышгороде, -якобы "американские, что поставлятся Киеву".

Напомним, Россия в течение 23 ноября выпустила по территории Украины около 70 ракет. Более 50 были сбиты нашими воинами.

К слову, США на Совбезе ООН объяснили, что, отдавая приказы о массированных ракетных обстрелах Украины, президент РФ Владимир Путин намерен "сравнять с землей энергетическую инфраструктуру".

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