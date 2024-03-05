Запущено Реєстр збитків, завданих Україні після вторгнення РФ: як подати заяву на відшкодування

Офіційний вебсайт міжнародного Реєстру збитків, завданих агресією РФ проти України, запустили в роботу в місті Гаага на заході Нідерландів. Нині він доступний українською та англійською мовами.

При підготовці матеріалу було використано такі джерела: "Урядовий портал", RD4U.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, для чого саме було створено цю платформу, а також хто і як може подати заяву на відшкодування збитків.

Основне про RD4U

RD4U - офіційний вебсайт міжнародного Реєстру збитків, завданих агресією Російської Федерації проти України.

За словами заступниці міністра юстиції України Ірини Мудрої, ресурс створено для висвітлення діяльності міжнародного Реєстру збитків серед широкої громадськості:

ознайомлення з інформацією про Реєстр збитків

ознайомлення з останніми новинами та подіями, пов'язаними з його роботою

пошуку відповідей на найпоширеніші запитання потенційних заявників

ознайомлення з інформацією про початок та процедуру подання заяв про відшкодування збитків тощо

"Створення Реєстру збитків для України є значним міжнародним зусиллям і першим кроком до створення механізму, який забезпечить справедливість та компенсацію для України та її народу", - уточнюється на платформі.

Завдання Реєстру збитків для України

Реєстр збитків для України (або RD4U) є:

системою обліку та опрацювання заяв фізичних, юридичних осіб та держави Україна про відшкодування збитків, втрат та шкоди, заподіяних агресією РФ

місцем зберігання доказів заподіяних країною-агресором злочинів

Для того, щоб заяви були внесені до Реєстру, вони повинні стосуватися збитків, втрат або шкоди, які:

були завдані 24 лютого 2022 року або пізніше

були завдані на території України, в межах її міжнародно-визнаних кордонів, включаючи територіальні води

були спричинені міжнародно-протиправними діями РФ в Україні або проти України

Платформа RD4U (скріншот: rd4u.coe.int)

Як розв'язуватимуть питання компенсацій

Важливо розуміти, що запущений Реєстр не є судом, трибуналом, компенсаційною комісією або компенсаційним фондом. Він:

не розглядатиме заяви, що надходять до нього, по суті

не оцінюватиме їхню вартість

не призначатиме жодних виплат

Ці функції виконуватиме міжнародний компенсаційний механізм, який буде створено в майбутньому (роботу над його створенням вже розпочато).

"Після створення компенсаційного механізму робота Реєстру продовжиться в рамках нової структури, і всі внесені до нього заяви та докази будуть передані до неї", - пояснили на порталі.

Мудра уточнила, що Реєстр є першим компонентом міжнародного компенсаційного механізму, який складатиметься з:

реєстру збитків

комісії з розгляду заяв

компенсаційного фонду

Хто, коли і як зможе подати заяви на відшкодування

Планується, що Реєстр буде відкритий для подання заяв у квітні 2024 року (точну дату обіцяють повідомити вже незабаром).

Спочатку процес подачі заяв буде відкрито для однієї категорії заяв - щодо пошкодженого та знищеного житлового нерухомого майна.

Пізніше планують впровадити й відкрити для подання заяви щодо інших категорій збитків (як матеріальної, так і нематеріальної шкоди). Тоді може йтися про:

втрату життя, катування, сексуальне насильство, тілесні ушкодження

вимушене переміщення та примусове переселенням осіб

втрату майна та доходів, інші види економічних втрат

пошкодження критичної інфраструктури та інших державних об'єктів

пошкодження об'єктів історичної та культурної спадщини

шкоду навколишньому середовищу тощо

Подати заяви можуть всі фізичні та юридичні особи, а також держава Україна (включаючи її регіональні та місцеві органи влади, а також підприємства, що перебувають у державній власності або під контролем держави).

Подання заяв здійснюватиметься виключно в електронній формі - через єдиний портал державних послуг "Дія" (веб-портал або мобільний додаток).

"Детальні роз'яснення та інструкції щодо подання заяв будуть опубліковані найближчим часом", - наголосили на платформі й опублікували вичерпну додаткову інформацію.