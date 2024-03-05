Запущено Реєстр збитків, завданих Україні після вторгнення РФ: як подати заяву на відшкодування
Офіційний вебсайт міжнародного Реєстру збитків, завданих агресією РФ проти України, запустили в роботу в місті Гаага на заході Нідерландів. Нині він доступний українською та англійською мовами.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає, для чого саме було створено цю платформу, а також хто і як може подати заяву на відшкодування збитків.
При підготовці матеріалу було використано такі джерела: "Урядовий портал", RD4U.
Основне про RD4U
RD4U - офіційний вебсайт міжнародного Реєстру збитків, завданих агресією Російської Федерації проти України.
За словами заступниці міністра юстиції України Ірини Мудрої, ресурс створено для висвітлення діяльності міжнародного Реєстру збитків серед широкої громадськості:
- ознайомлення з інформацією про Реєстр збитків
- ознайомлення з останніми новинами та подіями, пов'язаними з його роботою
- пошуку відповідей на найпоширеніші запитання потенційних заявників
- ознайомлення з інформацією про початок та процедуру подання заяв про відшкодування збитків тощо
"Створення Реєстру збитків для України є значним міжнародним зусиллям і першим кроком до створення механізму, який забезпечить справедливість та компенсацію для України та її народу", - уточнюється на платформі.
Завдання Реєстру збитків для України
Реєстр збитків для України (або RD4U) є:
- системою обліку та опрацювання заяв фізичних, юридичних осіб та держави Україна про відшкодування збитків, втрат та шкоди, заподіяних агресією РФ
- місцем зберігання доказів заподіяних країною-агресором злочинів
Для того, щоб заяви були внесені до Реєстру, вони повинні стосуватися збитків, втрат або шкоди, які:
- були завдані 24 лютого 2022 року або пізніше
- були завдані на території України, в межах її міжнародно-визнаних кордонів, включаючи територіальні води
- були спричинені міжнародно-протиправними діями РФ в Україні або проти України
Платформа RD4U (скріншот: rd4u.coe.int)
Як розв'язуватимуть питання компенсацій
Важливо розуміти, що запущений Реєстр не є судом, трибуналом, компенсаційною комісією або компенсаційним фондом. Він:
- не розглядатиме заяви, що надходять до нього, по суті
- не оцінюватиме їхню вартість
- не призначатиме жодних виплат
Ці функції виконуватиме міжнародний компенсаційний механізм, який буде створено в майбутньому (роботу над його створенням вже розпочато).
"Після створення компенсаційного механізму робота Реєстру продовжиться в рамках нової структури, і всі внесені до нього заяви та докази будуть передані до неї", - пояснили на порталі.
Мудра уточнила, що Реєстр є першим компонентом міжнародного компенсаційного механізму, який складатиметься з:
- реєстру збитків
- комісії з розгляду заяв
- компенсаційного фонду
Хто, коли і як зможе подати заяви на відшкодування
Планується, що Реєстр буде відкритий для подання заяв у квітні 2024 року (точну дату обіцяють повідомити вже незабаром).
Спочатку процес подачі заяв буде відкрито для однієї категорії заяв - щодо пошкодженого та знищеного житлового нерухомого майна.
Пізніше планують впровадити й відкрити для подання заяви щодо інших категорій збитків (як матеріальної, так і нематеріальної шкоди). Тоді може йтися про:
- втрату життя, катування, сексуальне насильство, тілесні ушкодження
- вимушене переміщення та примусове переселенням осіб
- втрату майна та доходів, інші види економічних втрат
- пошкодження критичної інфраструктури та інших державних об'єктів
- пошкодження об'єктів історичної та культурної спадщини
- шкоду навколишньому середовищу тощо
Подати заяви можуть всі фізичні та юридичні особи, а також держава Україна (включаючи її регіональні та місцеві органи влади, а також підприємства, що перебувають у державній власності або під контролем держави).
Подання заяв здійснюватиметься виключно в електронній формі - через єдиний портал державних послуг "Дія" (веб-портал або мобільний додаток).
"Детальні роз'яснення та інструкції щодо подання заяв будуть опубліковані найближчим часом", - наголосили на платформі й опублікували вичерпну додаткову інформацію.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що таке "гарантії безпеки" і навіщо вони потрібні Україні.
Читайте також, що потрібно знати про програму "єВідновлення" і як отримати гроші за пошкоджене внаслідок війни майно.