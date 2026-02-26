Одна з країн ЄС перша у світі визнала українські електронні підписи: що це означає

Україна і Латвія домовилися про взаємне визнання електронних підписів. Тепер українські КЕП мають у Латвії таку саму юридичну силу, як і власноручні підписи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства цифрової трансформації.

Цифровий прорив і безвіз для бізнесу

Як зазначили у відомстві, Латвія стала першою державою у світі, яка на законодавчому рівні прирівняла українські цифрові підписи до своїх національних стандартів.

Це рішення базується на змінах до латвійського закону "Про електронні документи", що набули чинності 2026 року.

Для українців і бізнесу це означає відсутність зайвої бюрократії в таких питаннях:

робота з банками: підписання електронних документів (договори, акти, рахунки) з повною юридичною силою.

подання заяв про муніципальні та державні послуги онлайн.

підписання контрактів латвійськими партнерами онлайн.

Крок до цифрової інтеграції в ЄС

Як зазначила заступниця міністра цифрової трансформації Зоряна Стецюк, цей кейс є прикладом найвищої цифрової довіри. Україна визнала європейські КЕПи ще 2023 року, і тепер Латвія зробила аналогічний крок у відповідь.

За словами заступника держсекретаря Латвії з цифрової трансформації Гатіса Озолса, це значно полегшить життя понад 31 тисячі українців, які перебувають у країні, а також відкриє нові можливості для спільного бізнесу.

Як користуватися послугою

Для взаємодії з латвійськими установами можна використовувати Дія.Підпис-EU або інші українські е-підписи, що входять до довірчого списку третіх країн Єврокомісії.