Одна з країн ЄС перша у світі визнала українські електронні підписи: що це означає
Україна і Латвія домовилися про взаємне визнання електронних підписів. Тепер українські КЕП мають у Латвії таку саму юридичну силу, як і власноручні підписи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства цифрової трансформації.
Цифровий прорив і безвіз для бізнесу
Як зазначили у відомстві, Латвія стала першою державою у світі, яка на законодавчому рівні прирівняла українські цифрові підписи до своїх національних стандартів.
Це рішення базується на змінах до латвійського закону "Про електронні документи", що набули чинності 2026 року.
Для українців і бізнесу це означає відсутність зайвої бюрократії в таких питаннях:
- робота з банками: підписання електронних документів (договори, акти, рахунки) з повною юридичною силою.
- подання заяв про муніципальні та державні послуги онлайн.
- підписання контрактів латвійськими партнерами онлайн.
Крок до цифрової інтеграції в ЄС
Як зазначила заступниця міністра цифрової трансформації Зоряна Стецюк, цей кейс є прикладом найвищої цифрової довіри. Україна визнала європейські КЕПи ще 2023 року, і тепер Латвія зробила аналогічний крок у відповідь.
За словами заступника держсекретаря Латвії з цифрової трансформації Гатіса Озолса, це значно полегшить життя понад 31 тисячі українців, які перебувають у країні, а також відкриє нові можливості для спільного бізнесу.
Як користуватися послугою
Для взаємодії з латвійськими установами можна використовувати Дія.Підпис-EU або інші українські е-підписи, що входять до довірчого списку третіх країн Єврокомісії.
Нагадаємо, з 10 лютого в Україні розпочався перехід на новий стандарт криптографічного захисту електронних підписів.
Рішення Мінцифри спрямоване на посилення кібербезпеки та захист цифрових даних від сучасних методів криптоаналізу. Новий алгоритм технічно складніший для зламу, хоча для кінцевого користувача процес підписання документів залишається незмінним.