ua en ru
Пн, 06 квітня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Втрати російської ППО зросли в рази: дані OSINT-аналітика

07:50 06.04.2026 Пн
2 хв
Показник збільшився приблизно на 240% порівняно з попереднім тримісячним періодом
aimg Анастасія Никончук
Фото: ППО РФ (GettyImages)

За останні три місяці темпи знищення російських засобів протиповітряної оборони зросли в 3,4 раза, що безпосередньо впливає на ефективність ударів Сил оборони України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію OSINT-аналітика Кайла Глена в соцмережі Х.

Читайте також: Росія повертає кріпосне право? У Кремлі вводять 12-годинну зміну, щоб олігархи оплатили війну

Різке зростання знищення ППО

Від початку 2026 року українські сили вразили 85 одиниць техніки протиповітряної оборони, включно із зенітно-ракетними комплексами та радіолокаційними системами. Такі дані аналітик наводить на основі дашборда Сил безпілотних систем ЗСУ.

Динаміка за останні місяці

За оцінкою Глена, якщо в другій половині минулого року в середньому знищували близько десяти систем ППО щомісяця, то 2026 року показники значно зросли. У січні було уражено 21 засіб, а вже в березні - 39.

Вплив на ситуацію на фронті

Аналітик зазначив, що зростання становить близько 240% порівняно з попередніми трьома місяцями, що, за його словами, майже напевно пояснює збільшення ефективності українських далекобійних ударів.

Реальні втрати можуть бути вищими

Водночас в обговоренні під публікацією вказується, що наведені цифри можуть бути неповними, оскільки вони враховують тільки дані Сил безпілотних систем.

Втрати російських систем ППО, завдані іншими підрозділами Сил оборони, у цих розрахунках не відображені, що може означати ще вищі реальні показники.

Нагадуємо, що мер Новоросійська в Краснодарському краї РФ підтвердив, що ввечері 5 квітня місто зазнало масованої атаки невідомих безпілотників.

Зазначимо, що російські війська почали активно використовувати на фронті нові компактні термінали супутникового зв'язку "Спірит-030", які складніше виявити завдяки невеликим антенам.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Війна в Україні ППО Російська Федерація
Новини
Наслідки удару по житловій забудові Одеси: вбито 3 людей, серед 10 поранених - немовля
Наслідки удару по житловій забудові Одеси: вбито 3 людей, серед 10 поранених - немовля
Аналітика
Підготовка до зими під питанням: чому Україні може не вистачити газу, грошей і світла
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Підготовка до зими під питанням: чому Україні може не вистачити газу, грошей і світла