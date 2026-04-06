Потери российской ПВО выросли в разы: данные OSINT-аналитика

07:50 06.04.2026 Пн
Показатель увеличился примерно на 240% по сравнению с предыдущим трехмесячным периодом
aimg Анастасия Никончук
Потери российской ПВО выросли в разы: данные OSINT-аналитика

За последние три месяца темпы уничтожения российских средств противовоздушной обороны выросли в 3,4 раза, что напрямую влияет на эффективность ударов Сил обороны Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию OSINT-аналитика Кайла Глена в соцсети Х.

Читайте также: Россия возвращает крепостное право? В Кремле вводят 12-часовую смену, чтобы олигархи оплатили войну

Резкий рост уничтожения ПВО

С начала 2026 года украинские силы поразили 85 единиц техники противовоздушной обороны, включая зенитно-ракетные комплексы и радиолокационные системы. Такие данные аналитик приводит на основе дашборда Сил беспилотных систем ВСУ.

Динамика за последние месяцы

По оценке Глена, если во второй половине прошлого года в среднем уничтожалось около десяти систем ПВО ежемесячно, то в 2026 году показатели значительно выросли. В январе было поражено 21 средство, а уже в марте — 39.

Влияние на ситуацию на фронте

Аналитик отметил, что рост составляет около 240% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, что, по его словам, почти наверняка объясняет увеличение эффективности украинских дальнобойных ударов.

Реальные потери могут быть выше

В то же время в обсуждении под публикацией указывается, что приведенные цифры могут быть неполными, поскольку они учитывают только данные Сил беспилотных систем.

Потери российских систем ПВО, нанесенные другими подразделениями Сил обороны, в этих расчетах не отражены, что может означать еще более высокие реальные показатели.

Напоминаем, что мэр Новороссийска в Краснодарском крае РФ подтвердил, что вечером 5 апреля город подвергся массированной атаке неизвестных беспилотников.

Отметим, что российские войска начали активно использовать на фронте новые компактные терминалы спутниковой связи "Спирит-030", которые сложнее выявить благодаря небольшим антеннам.

Больше по теме:
Война в Украине ПВО Российская Федерация
Последствия удара по жилой застройке Одессы: убиты 3 человека, среди 10 раненых - младенец
Последствия удара по жилой застройке Одессы: убиты 3 человека, среди 10 раненых - младенец
Аналитика
Подготовка к зиме под вопросом: почему Украине может не хватить газа, денег и света
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Подготовка к зиме под вопросом: почему Украине может не хватить газа, денег и света