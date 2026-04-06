Потери российской ПВО выросли в разы: данные OSINT-аналитика
За последние три месяца темпы уничтожения российских средств противовоздушной обороны выросли в 3,4 раза, что напрямую влияет на эффективность ударов Сил обороны Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию OSINT-аналитика Кайла Глена в соцсети Х.
Резкий рост уничтожения ПВО
С начала 2026 года украинские силы поразили 85 единиц техники противовоздушной обороны, включая зенитно-ракетные комплексы и радиолокационные системы. Такие данные аналитик приводит на основе дашборда Сил беспилотных систем ВСУ.
Динамика за последние месяцы
По оценке Глена, если во второй половине прошлого года в среднем уничтожалось около десяти систем ПВО ежемесячно, то в 2026 году показатели значительно выросли. В январе было поражено 21 средство, а уже в марте — 39.
Влияние на ситуацию на фронте
Аналитик отметил, что рост составляет около 240% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, что, по его словам, почти наверняка объясняет увеличение эффективности украинских дальнобойных ударов.
Реальные потери могут быть выше
В то же время в обсуждении под публикацией указывается, что приведенные цифры могут быть неполными, поскольку они учитывают только данные Сил беспилотных систем.
Потери российских систем ПВО, нанесенные другими подразделениями Сил обороны, в этих расчетах не отражены, что может означать еще более высокие реальные показатели.
