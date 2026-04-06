Росія повертає кріпосне право? В Кремлі вводять 12-годинну зміну, щоб олігархи оплатили війну

06:50 06.04.2026 Пн
3 хв
Щоб не втрачати власні капітали та яхти, олігархи вирішили перекласти витрати на війну на плечі росіян
aimg Оксана Гапончук
Фото: російський диктатор Володимир Путін (Getty Images)

Стало відомо, що зустріч російського диктатора Володимира Путіна з мільярдерами може перетворити росіян на сучасних кріпаків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу зовнішньої розвідки України.

Читайте також: Від супермаркетів до бутиків: у РФ масово закривають магазини через падіння попиту

Після «душевної» розмови з Путіним, один із найбагатших людей РФ Олег Дерипаска озвучив ініціативу, яка шокувала навіть звиклих до всього росіян.

Так, олігарх запропонував офіційно перейти на 12-годинний робочий день при шестиденному тижні. Обґрунтування цинічне: нібито це єдиний спосіб врятувати економіку від санкцій. При цьому Дерипаска назвав такий крок "національною особливістю" - вмінням зібратися і працювати більше у важкі часи.

Насправді ж це грубе порушення міжнародних конвенцій МОП, які Росія колись зобов'язалася виконувати.

Тепер російський робітник - це просто "видатковий матеріал" для максимізації прибутку.

Чому великий бізнес так раптово заговорив про каторжну працю

Все просто: Кремль виставив олігархам величезні рахунки на фінансування війни:

  • Сулейман Керімов має "добровільно" віддати 200 млрд рублів;
  • Володимир Потанін - 130 млрд;
  • Олег Дерипаска - 100 млрд.

Щоб не втрачати власні капітали та яхти, олігархи вирішили перекласти ці витрати на плечі звичайних працівників.

Дійсно, 12-годинна зміна дозволить бізнесу компенсувати внески в бюджет за рахунок надміру дешевої та виснажливої робочої сили.

Академіки та "військовий рабський лад"

Ініціативу миттєво підтримав "науковий десант".

Так, академік РАН Геннадій Онищенко заявив, що такий графік - це "норма", особливо для видобувної промисловості.

Це свідчить про повну трансформацію російської свідомості у бік військового рабовласницького ладу, де права людини анулюються заради військової машини.

А поки робітникам пропонують працювати до смерті, чиновники продовжують "освоювати" бюджети.

За підсумками 2025 року середній хабар у РФ зріс до 1 млн рублів, а кількість корупційних справ підскочила на 12%. Таким чином, система деградує: зверху - хабарництво та олігархія, знизу - каторжна праця та "патріотичні" заклики терпіти.

Репресії - це назавжди

Для тих, хто сподівається на повернення до норми після війни, у Раді Федерації вже дали відповідь. Сенатор Клішас заявив: обмеження та закони воєнного часу діятимуть і надалі.

Влада відмовиться від них лише тоді, коли вони "втратять актуальність", що в реаліях диктатури означає "ніколи".

Таким чином, Росія остаточно перетворюється на цифровий ГУЛАГ, де олігархи виконують роль наглядачів, а народ - безправних кріпаків, чия праця має оплатити імперські амбіції Кремля.

Нагадаємо, у розвідці раніше розповідали, що росіяни втрачають доходи та не можуть обслуговувати кредити. Прогнозується, що у 2026 році ця тенденція продовжує зростати на 7–10% щомісяця.

Також РБК-Україна повідомляло, що нафтовий гігант "Роснефть" за підсумками 2025 року втратив майже 73% чистого прибутку, що глава компанії назвав "ідеальним штормом".

Увага: Цей матеріал підготовлено виключно з ознайомчою метою і не є фінансовою або інвестиційною порадою.

Третя світова може початися раптово: військовий назвав ключовий фактор
Підготовка до зими під питанням: чому Україні може не вистачити газу, грошей і світла
Підготовка до зими під питанням: чому Україні може не вистачити газу, грошей і світла
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Підготовка до зими під питанням: чому Україні може не вистачити газу, грошей і світла