Втрати російської армії на 28 жовтня: свіжі дані Генштабу

З 24 лютого 2022 року до 28 жовтня 2025 року орієнтовні втрати противника становили близько 1 138 750 осіб особового складу, що на 1 060 більше порівняно з попередньою звітністю за 27 жовтня.

Серед техніки втрати включають 11 299 танків (+6), 23 508 бойових бронемашин (+28), 34 044 артилерійських систем (+8) і 1 529 реактивних систем залпового вогню (+2).

Повітряні та морські втрати

У повітряній сфері противник втратив 1 230 засобів ППО, 428 літаків, 346 гелікоптерів і 75 054 безпілотники оперативно-тактичного рівня (+108).

Крім того, знищено 3 880 крилатих ракет. У морській галузі зафіксовано втрати 28 кораблів і катерів, а також одного підводного човнового апарату.

Автомобільна та спеціальна техніка

Знищення автомобільної техніки та автоцистерн досягло 65 786 одиниць (+131), спеціальної техніки - 3 984 одиниці (+3). Ці дані демонструють систематичний вплив на логістику та мобільність російських військ.