Потери российской армии на 28 октября: свежие данные Генштаба

С 24 февраля 2022 года по 28 октября 2025 года ориентировочные потери противника составили около 1 138 750 человек личного состава, что на 1 060 больше по сравнению с предыдущей отчетностью за 27 октября.

Среди техники утраты включают 11 299 танков (+6), 23 508 боевых бронемашин (+28), 34 044 артиллерийских систем (+8) и 1 529 реактивных систем залпового огня (+2).

Воздушные и морские потери

В воздушной сфере противник потерял 1 230 средств ПВО, 428 самолетов, 346 вертолетов и 75 054 беспилотника оперативно-тактического уровня (+108).

Кроме того, уничтожено 3 880 крылатых ракет. В морской области зафиксированы потери 28 кораблей и катеров, а также одного подводного лодочного аппарата.

Автомобильная и специальная техника

Уничтожение автомобильной техники и автоцистерн достигло 65 786 единиц (+131), специальной техники — 3 984 единицы (+3). Эти данные демонстрируют систематическое воздействие на логистику и мобильность российских войск.