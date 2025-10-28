Потери российской армии на 28 октября: свежие данные Генштаба

На 28 октября Генштаб Украины опубликовал обновленные данные о потерях российских войск, включая личный состав, технику и вооружение.
С 24 февраля 2022 года по 28 октября 2025 года ориентировочные потери противника составили около 1 138 750 человек личного состава, что на 1 060 больше по сравнению с предыдущей отчетностью за 27 октября.
Среди техники утраты включают 11 299 танков (+6), 23 508 боевых бронемашин (+28), 34 044 артиллерийских систем (+8) и 1 529 реактивных систем залпового огня (+2).
В воздушной сфере противник потерял 1 230 средств ПВО, 428 самолетов, 346 вертолетов и 75 054 беспилотника оперативно-тактического уровня (+108).
Кроме того, уничтожено 3 880 крылатых ракет. В морской области зафиксированы потери 28 кораблей и катеров, а также одного подводного лодочного аппарата.
Уничтожение автомобильной техники и автоцистерн достигло 65 786 единиц (+131), специальной техники — 3 984 единицы (+3). Эти данные демонстрируют систематическое воздействие на логистику и мобильность российских войск.
Напоминаем, что грядущая зима обещает стать критическим этапом в войне, и международная поддержка Украины усиливается: европейские страны рассматривают расширение помощи, чтобы укрепить обороноспособность и стабильность энергетической системы государства.
Отметим, что Россия продолжает утверждать, что не нарушала Будапештский меморандум, несмотря на вооруженную агрессию против Украины, и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подчеркнул, что действия страны не противоречат положениям соглашения.