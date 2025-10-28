НАТО і Німеччина готують план підтримки України перед зимовими атаками Росії

Зима 2025 року може стати поворотною у війні, і міжнародна підтримка України виходить на новий рівень. Європейські союзники обговорюють посилення допомоги, щоб країна змогла витримати російські удари та зберегти стійкість своєї енергетичної системи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію br.de.

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль заявив, що майбутні місяці стануть визначальними для України.

"Ця зима має вирішальне значення. Україна повинна залишатися здатною захищатися", - зазначив політик від ХДС після переговорів із генеральним секретарем НАТО Марком Рютте та іншими представниками альянсу в Брюсселі.

Європейські дипломати наголошують, що йдеться не лише про військову допомогу, а й про підтримку енергетичного сектору, який стає головною метою російських атак.

Німеччина посилює роль у підтримці України

За словами Вадефуля, Німеччина усвідомлює свою особливу відповідальність у координації зусиль партнерів. Він нагадав, що так звана Коаліція охочих у п'ятницю домовилася "мобілізувати всі сили, щоб Україна змогла витримати цю зиму". Міністр наголосив: "Україна може розраховувати на Німеччину в будь-який час".

Така заява прозвучала на тлі нової хвилі масованих атак Росії по критичній інфраструктурі, спрямованих на підрив системи енергопостачання України перед холодним сезоном. Берлін і партнери НАТО прагнуть не допустити, щоб удари противника послабили обороноздатність країни та поставили під загрозу постачання населення.

У фокусі - стійкість України

Німецька дипломатія підкреслює, що стабільне енергопостачання взимку стане не тільки гуманітарним, а й стратегічним фактором. Від здатності України протистояти енергетичному шантажу залежить загальна динаміка війни та єдність західних союзників.