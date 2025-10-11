Втрати російської армії на 11 жовтня: Генштаб повідомив про знищення понад тисячі військових

Нагадуємо, що на лінії фронту 10 жовтня фіксується висока активність бойових дій - від початку доби відбулося близько 200 сутичок, значна частина яких припала на Покровський напрямок. Російська армія продовжує інтенсивно використовувати авіацію, ракети та дрони-камікадзе.

Зазначимо, що лідери Великої Британії, Франції та Німеччини заявили про намір спільно використати заморожені активи Росії для зміцнення української армії, наголосивши на необхідності тісної взаємодії зі США та міжнародними партнерами для посилення тиску на Москву.