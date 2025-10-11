Майже 200 бойових зіткнень за добу: Генштаб повідомив про загострення на фронті 10 жовтня

На фронті 10 жовтня зберігається висока інтенсивність бойових дій. Від початку доби відбулося майже 200 бойових зіткнень, з них понад чверть - на Покровському напрямку. Російські війська активно застосовують ракети, авіацію та дрони-камікадзе.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Генерального штабу ЗСУ в мережі Facebook.

За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом дня противник здійснив один ракетний удар, випустивши 32 ракети, і 34 авіаційні нальоти, скинувши 71 керовану авіабомбу. Крім того, використано 2016 дронів-камікадзе та зафіксовано 3062 обстріли позицій українських захисників і населених пунктів.

Північно-Слобожанський і Курський напрямки

На цій ділянці фронту відбулося 12 бойових зіткнень. Російські війська продовжують спроби прорватися через оборонні лінії, але українські підрозділи утримують позиції.

Південно-Слобожанський напрямок

Протягом доби зафіксовано 24 атаки противника в районах Вовчанська, Вовчанських Хуторів, Західного, Кам'янки, Довгенького, а також поблизу Кутьківки, Дворічанського, Одрадного, Бологівки та Колодязного.

Куп'янський напрямок

На цій ділянці зафіксовано 11 наступальних дій у районах Степової Новоселівки, Піщаного, Петропавлівки, Богуславки та в напрямку Курилівки. Українські сили успішно відбивають атаки, утримуючи свої позиції.

Лиманський напрямок

Сили оборони відбили 14 штурмових спроб у районах населених пунктів Новий Мир, Копанки, Дробишеве, Шандриголове, Карпівка, Рідкодуб, Дерилове, Середнє, Торське і в напрямку Ольгівки.

Слов'янський напрямок

Ворог сім разів атакував позиції українських підрозділів у районах Дронівки, Ямполя та Григорівки. Усі атаки були успішно відбиті.

Краматорський напрямок

Від початку доби відмічено одну ворожу атаку в напрямку Веролюбівки.

Костянтинівський напрямок

За день відбулося 16 бойових зіткнень. Противник намагався штурмувати позиції Сил оборони в районах Плещіївки, Предтечиного, Торецька, Клебан-Бика, Русина Яру, Полтавки та в напрямку Берестка.

Покровський напрямок

Найбільш запеклі бої тривають саме тут. Противник 51 раз атакував у районах Шахового, Володимирівки, Затишку, Никанорівки, Родинського, Миролюбівки, Новоекономічного, Мирнограда, Лисівки, Покровська, Звєрєвого, Котлиного, Новоукраїнки, Вдалого, Молодецького, Оріхового, Філії та в напрямку Новопавлівки.

Олександрівський напрямок

Українські війська відбили 21 атаку ворога в районах Андріївки-Клевцового, Олександрограда, Січневого, Вербового, Нововасилівського, Толстого, Соснівки, Новогригорівки, Малинівки та Полтавки. Ще п'ять бойових зіткнень залишаються активними.

Гуляйпільський напрямок

Наступальних дій противник не проводив, проте завдав авіаударів по районах Запоріжжя та Залізничного.

Оріхівський напрямок

Окупанти сім разів безуспішно намагалися просунутися на позиції українських підрозділів у районах Кам'янського, Степового та Плавнів.

Придніпровський напрямок

Російські війська здійснили п'ять спроб штурму українських позицій, які завершилися безрезультатно.