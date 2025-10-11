ua en ru
Сб, 11 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Вибори в Молдові Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Лідери Британії, Франції та Німеччини домовилися використовувати заморожені активи Росії

Європа, Субота 11 жовтня 2025 04:35
UA EN RU
Лідери Британії, Франції та Німеччини домовилися використовувати заморожені активи Росії Ілюстративне фото: Британія, Франція і Німеччина вирішили спрямувати активи РФ на допомогу Україні (GettyImages)
Автор: Никончук Анастасія

Лідери трьох ключових країн Європи оголосили про спільні зусилля щодо використання заморожених російських активів для підтримки української армії, наголошуючи на важливості координації зі США та зміцнення міжнародної позиції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію інформаційного агентства Reuters.

Під час нещодавньої телефонної розмови лідери Великої Британії, Франції та Німеччини погодили просування до спільного використання вартості заморожених російських активів для підтримки Збройних сил України. У заяві, опублікованій урядом Німеччини, зазначається, що ці дії спрямовані на створення тиску на Росію та стимулювання її до переговорів.

Координація зі США

Європейські лідери наголосили на необхідності тісної співпраці зі Сполученими Штатами, щоб забезпечити узгодженість міжнародних зусиль і підвищити ефективність заходів впливу. Спільна стратегія включає оцінку і розподіл заморожених активів, що, на думку експертів, може стати значущим фактором у продовженні тиску на Росію в умовах конфлікту.

Гуманітарний аспект

У рамках телефонної розмови також було відзначено угоду про перемир'я в Газі. Лідери "трійки" заявили про готовність відновити гуманітарну допомогу одразу після набуття перемир'ям чинності, що підкреслює баланс між військовою підтримкою України та збереженням міжнародної гуманітарної відповідальності.

Міжнародні наслідки

Спільні зусилля з використання заморожених російських активів розглядаються як частина ширшої стратегії тиску, що включає економічні санкції та дипломатичні заходи. На думку аналітиків, така координація зі США посилює можливості Європейського Союзу впливати на глобальні політичні процеси і підтримувати Україну в умовах напруженості.

Нагадуємо, що Україна і Велика Британія мають намір розпочати спільне виробництво дронів-перехоплювачів, здатних ефективно протидіяти іранським безпілотникам "Шахед", які Росія регулярно застосовує для атак на українську територію.

Зазначимо, що Україна посилює взаємодію з НАТО у сфері розвідки та нанесення далекобійних ударів, водночас Велика Британія, за погодженням зі США, вже бере участь в окремих операціях проти Росії.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні
Новини
Путін послав світу "тупий сигнал" новим ударом по енергетиці України, - МЗС
Путін послав світу "тупий сигнал" новим ударом по енергетиці України, - МЗС
Аналітика
"Томагавки" від Трампа. Чи передадуть США ракети Україні і що це змінить
Дмитро Левицькийкореспондент РБК-Україна "Томагавки" від Трампа. Чи передадуть США ракети Україні і що це змінить