Потери российской армии на 11 октября: Генштаб сообщил об уничтожении более тысячи военных

К утру 11 октября украинские военные сообщили о новых потерях российской армии. За последние сутки противник понёс значительные утраты в живой силе и технике — тенденция последних недель сохраняется.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Генштаба ВСУ в сети Telegram.
По данным Генерального штаба Вооружённых сил Украины, с 24 февраля 2022 года по 11 октября 2025 года ориентировочные общие потери противника составили:
Личный состав — около 1 121 570 человек (+1060 за сутки)
Танки — 11 247 (+1)
Боевые бронированные машины — 23 345 (+6)
Артиллерийские системы — 33 568 (+21)
РСЗО — 1518 (+1)
Средства ПВО — 1225
Самолёты — 427
Вертолёты — 346
Беспилотники оперативно-тактического уровня — 68 766 (+219)
Крылатые ракеты — 3859 (+18)
Автотехника и цистерны с ГСМ — 63 847 (+72)
Специальная техника — 3973
Корабли и катера — 28
Подводные лодки — 1
По данным украинского командования, российская армия продолжает терять живую силу и технику на всех направлениях фронта. Интенсивность боевых действий остаётся высокой, особенно на восточных и южных участках линии обороны.
Напоминаем, что на линии фронта 10 октября фиксируется высокая активность боевых действий — с начала суток произошло около 200 столкновений, значительная часть которых пришлась на Покровское направление. Российская армия продолжает интенсивно использовать авиацию, ракеты и дроны-камикадзе.
Отметим, что лидеры Великобритании, Франции и Германии заявили о намерении совместно использовать замороженные активы России для укрепления украинской армии, подчеркнув необходимость тесного взаимодействия с США и международных партнёров для усиления давления на Москву.