Потери российской армии на 11 октября: Генштаб сообщил об уничтожении более тысячи военных

Напоминаем, что на линии фронта 10 октября фиксируется высокая активность боевых действий — с начала суток произошло около 200 столкновений, значительная часть которых пришлась на Покровское направление. Российская армия продолжает интенсивно использовать авиацию, ракеты и дроны-камикадзе.

Отметим, что лидеры Великобритании, Франции и Германии заявили о намерении совместно использовать замороженные активы России для укрепления украинской армии, подчеркнув необходимость тесного взаимодействия с США и международных партнёров для усиления давления на Москву.