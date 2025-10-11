RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Выборы в Молдове Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине

Потери российской армии на 11 октября: Генштаб сообщил об уничтожении более тысячи военных

Иллюстративное фото: потери российской армии на 11 октября (facebook.com MinistryofDefenceUA)
Автор: Никончук Анастасия

К утру 11 октября украинские военные сообщили о новых потерях российской армии. За последние сутки противник понёс значительные утраты в живой силе и технике — тенденция последних недель сохраняется.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Генштаба ВСУ в сети Telegram.

По данным Генерального штаба Вооружённых сил Украины, с 24 февраля 2022 года по 11 октября 2025 года ориентировочные общие потери противника составили:

  • Личный состав — около 1 121 570 человек (+1060 за сутки)

  • Танки — 11 247 (+1)

  • Боевые бронированные машины — 23 345 (+6)

  • Артиллерийские системы — 33 568 (+21)

  • РСЗО — 1518 (+1)

  • Средства ПВО — 1225

  • Самолёты — 427

  • Вертолёты — 346

Потери дронов и ракет

  • Беспилотники оперативно-тактического уровня — 68 766 (+219)

  • Крылатые ракеты — 3859 (+18)

Потери техники и транспорта

  • Автотехника и цистерны с ГСМ — 63 847 (+72)

  • Специальная техника — 3973

  • Корабли и катера — 28

  • Подводные лодки — 1

Сводка Генштаба

По данным украинского командования, российская армия продолжает терять живую силу и технику на всех направлениях фронта. Интенсивность боевых действий остаётся высокой, особенно на восточных и южных участках линии обороны.

Напоминаем, что на линии фронта 10 октября фиксируется высокая активность боевых действий — с начала суток произошло около 200 столкновений, значительная часть которых пришлась на Покровское направление. Российская армия продолжает интенсивно использовать авиацию, ракеты и дроны-камикадзе.

Отметим, что лидеры Великобритании, Франции и Германии заявили о намерении совместно использовать замороженные активы России для укрепления украинской армии, подчеркнув необходимость тесного взаимодействия с США и международных партнёров для усиления давления на Москву.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в УкраинеГенштаб ВСУ