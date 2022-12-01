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Втрати Росії у війні проти України перевищили 89 тисяч людей, - Генштаб

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Четвер 01 грудня 2022 09:15
Втрати Росії у війні проти України перевищили 89 тисяч людей, - Генштаб Фото: українські війська з початку війни ліквідували понад 89 тисяч російських солдатів (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Українські військові минулої доби ліквідували ще 560 окупантів. Всього з початку повномасштабної війни Росія втратила 89 440 своїх солдатів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу.

Загальні бойові втрати противника на 1 грудня орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 89440 (+560) осіб ліквідовано,
  • танків - 2915 (+1) од.
  • бойових броньованих машин - 5877 (+5) од.,
  • артилерійських систем - 1904 (+2) од.,
  • РСЗВ - 395 (+0) од.
  • засобів ППО - 210 (+й) од.,
  • літаків - 280 (+0) од.,
  • вертольотів - 261 (+0) од.,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1562 (+0),
  • крилатих ракет - 531 (+0),
  • кораблів/катерів - 16 (+0) од.,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 4441 (+12) од.,
  • спеціальної техніки - 163 (+0).

Нагадаємо, за даними Генерального штабу ЗСУ, минулої доби Збройні сили України відбили 12 атак росіян на Донбасі. Окупанти ж окопуються на Сватівському та Лиманському напрямах і відводять війська з Олешків.

Також повідомлялося, що ЗСУ припиняють спроби окупантів зосередити зусилля на потужний удар.

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