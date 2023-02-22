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Втрати Росії у війні перевищили вже 145 тисяч військових вбитими, - Генштаб

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Київ, Середа 22 лютого 2023 08:14
Втрати Росії у війні перевищили вже 145 тисяч військових вбитими, - Генштаб Фото: втрати російських військ складають вже близько 145060 військових вбитими (GettyImages)
Автор: Марія Кучерявець

Українські захисники за минулу добу знищили ще 620 окупантів. Загалом втрати росіян від початку повномасштабної війни становлять вже більш як 145 тисяч військових вбитими.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.02.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 145060 (+620) осіб ліквідовано,
  • танків - 3334 (+8) од,
  • бойових броньованих машин - 6569 (+7) од,
  • артилерійських систем - 2345 (+7) од,
  • РСЗВ - 471 (+0) од,
  • засоби ППО - 243 (+0) од,
  • літаків - 299 (+0) од,
  • гелікоптерів - 287 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2026 (+3),
  • крилаті ракети - 873 (+0),
  • кораблі /катери - 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 5212 (+2) од,
  • спеціальна техніка - 226 (+0).

Нагадаємо, нещодавно українські прикордонники відбили атаки РФ під Бахмутом та ліквідували чотирьох "вагнерівців".

Також ми писали, що українські військові зупинили ворожий штурм під Мар’їнкою (Донецька область) та знищили дві БМП окупантів.

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