Прикордонники відбили атаки РФ під Бахмутом та ліквідували чотирьох "вагнерівців"
Українські бійці продовжують відбивати численні атаки окупантів під Бахмутом у Донецькій області. Вогнем з мінометів та стрілецької зброї вдалося ліквідувати 4 "вагнерівців".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Державної прикордонної служби України.
"Учора противник активно обстрілював позиції наших оборонців із танків, артилерії та мінометів. Згодом розпочав "м’ясні атаки" малими групами, а з настанням темряви - більш численними загонами найманців", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що прикордонники мужньо відбивали наступальні хвилі ворога, який намагався прорвати нашу оборону. Зі стрілецької зброї та мінометів окупантам завдали втрат і вони відступили.
"Четверо "вагнерівців" закріпилися в будівлі та обстрілювали фланг опорного пункту охоронців кордону. Прикордонники ліквідували найманців, закидавши їх гранатами. Інші втрати ворога дорозвідуються", - додали у ДПСУ.
Нагадаємо, що українські бійці Нацгвардії знищили ще одну групу окупантів у Бахмуті Донецької області. Внаслідок ударів ліквідовано 18 росіян.
На сході України продовжують запеклі бойові дії. Російські окупанти зосереджують основні зусилля на Бахмутському та Лиманському напрямках.
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