ua ru
Ср, 22 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Потери России в войне уже превысили 145 тысяч военных убитыми, - Генштаб

Новина українською →
Киев, Среда 22 февраля 2023 08:14
Потери России в войне уже превысили 145 тысяч военных убитыми, - Генштаб Фото: потери российских войск составляют уже около 145 060 военных убитыми (GettyImages)
Автор: Мария Кучерявец

Украинские защитники за минувшие сутки уничтожили еще 620 оккупантов. В общей сложности потери россиян с начала полномасштабной войны составляют уже более 145 тысяч военных убитыми.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 22.02.23 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 145060 (+620) человек ликвидировано,
  • танков - 3334 (+8) ед,
  • боевых бронированных машин - 6569 (+7) ед,
  • артиллерийских систем - 2345 (+7) ед,
  • РСЗО - 471 (+0) ед,
  • средства ПВО - 243 (+0) ед,
  • самолетов - 299 (+0) ед,
  • вертолетов - 287 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 2026 (+3),
  • крылатые ракеты - 873 (+0),
  • корабли /катера - 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 5212 (+2) ед,
  • специальная техника - 226 (+0).

Напомним, недавно украинские пограничники отбили атаки РФ под Бахмутом и ликвидировали четырех "вагнеровцев".

Также мы писали, что украинские военные остановили вражеский штурм под Марьинкой (Донецкая область) и уничтожили две БМП окупантов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Войска РФ Генштаб ВСУ Война России против Украины
NEWS
ВСУ успешно контратаковали у Кременной и Авдеевки: карты боев ISW
ВСУ успешно контратаковали у Кременной и Авдеевки: карты боев ISW
DAILY
Клуб без интереса. Чью сторону приняли постсоветские страны в войне РФ против Украины
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Клуб без интереса. Чью сторону приняли постсоветские страны в войне РФ против Украины