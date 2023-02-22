Потери России в войне уже превысили 145 тысяч военных убитыми, - Генштаб
Фото: потери российских войск составляют уже около 145 060 военных убитыми (GettyImages)
Украинские защитники за минувшие сутки уничтожили еще 620 оккупантов. В общей сложности потери россиян с начала полномасштабной войны составляют уже более 145 тысяч военных убитыми.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 22.02.23 ориентировочно составили:
- личного состава - около 145060 (+620) человек ликвидировано,
- танков - 3334 (+8) ед,
- боевых бронированных машин - 6569 (+7) ед,
- артиллерийских систем - 2345 (+7) ед,
- РСЗО - 471 (+0) ед,
- средства ПВО - 243 (+0) ед,
- самолетов - 299 (+0) ед,
- вертолетов - 287 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 2026 (+3),
- крылатые ракеты - 873 (+0),
- корабли /катера - 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 5212 (+2) ед,
- специальная техника - 226 (+0).
Напомним, недавно украинские пограничники отбили атаки РФ под Бахмутом и ликвидировали четырех "вагнеровцев".
Также мы писали, что украинские военные остановили вражеский штурм под Марьинкой (Донецкая область) и уничтожили две БМП окупантов.
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