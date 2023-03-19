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Втрати Росії в Україні за 7 днів: майже 6000 солдатів, літак, вертоліт та 51 БПЛА

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Україна, Неділя 19 березня 2023 15:06
Втрати Росії в Україні за 7 днів: майже 6000 солдатів, літак, вертоліт та 51 БПЛА Фото: стали відомі втрати Росії у війні в Україні за тиждень з 13 по 19 березня
Автор: Наталія Гурковська

За тиждень, з 13 по 19 березня, українські військові ліквідували 5820 російських солдатів. Також ЗСУ вдалося знищити літак, вертоліт і 51 БПЛА.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на першого заступника міністра оборони, генерала-лейтенанта Олександра Павлюка в Telegram.

Загальні бойові втрати противника на 13-19.03 орієнтовно склали:

  • особового складу 5820 осіб ліквідовано,
  • танків - 66 од.,
  • бойових броньованих машин - 84 од.,
  • артилерійських систем - 81 од.,
  • РСЗВ - 14 од.,
  • засобів ППО - 9 од,
  • літаків - 1 од.,
  • вертольотів - 1 од.,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 51,
  • крилатих ракет - 0,
  • кораблів/катерів - 0 од.,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 60 од,
  • спеціальної техніки - 20.

Як повідомлялося, за останню добу ЗСУ ліквідували за добу 710 російських солдатів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 164 910 військових. Крім того, ЗСУ знищили 21 танк, 23 ББМ.

Крім того, за тиждень з 6 по 12 березня українські військові ліквідували 5970 російських солдатів. Також ЗСУ вдалося знищити два літаки, 34 ракет та 37 БПЛА.

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