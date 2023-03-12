Два літаки, майже 6 тисяч окупантів та 338 одиниць техніки: втрати РФ в Україні за 7 днів
Фото:з'явились дані щодо втрат Росїї в Украаїні за тиждень 6-12 березня (GettyImages)
За тиждень, з 6 по 12 березня, українські військові ліквідували 5970 російських солдатів. Також ЗСУ вдалося знищити два літаки, 34 ракет і 37 БПЛА.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на першого заступника міністра оборони, генерала-лейтенанта Олександра Павлюка в Telegram.
Загальні бойові втрати противника на 6-12.03 орієнтовно склали:
- особового складу 5970 осіб ліквідовано,
- танків - 52 од.,
- бойових броньованих машин - 77 од.,
- артилерійських систем - 61 од.,
- РСЗВ - 5 од.,
- засобів ППО - 11 од,
- літаків - 2 од.,
- вертольотів - 0 од.,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 37,
- крилатих ракет - 34,
- кораблів/катерів - 0 од.,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 49 од,
- спеціальної техніки - 10.
Нагадаємо, за лютий ЗСУ ліквідували 21470 російських солдатів. Також ЗСУ вдалося знищити 7 літаків, 4 вертольоти, десятки одиниць техніки і 77 ракет.
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