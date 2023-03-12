Два літаки, майже 6 тисяч окупантів та 338 одиниць техніки: втрати РФ в Україні за 7 днів

Фото:з'явились дані щодо втрат Росїї в Украаїні за тиждень 6-12 березня (GettyImages)

За тиждень, з 6 по 12 березня, українські військові ліквідували 5970 російських солдатів. Також ЗСУ вдалося знищити два літаки, 34 ракет і 37 БПЛА.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на першого заступника міністра оборони, генерала-лейтенанта Олександра Павлюка в Telegram.

Загальні бойові втрати противника на 6-12.03 орієнтовно склали: особового складу 5970 осіб ліквідовано,

танків - 52 од.,

бойових броньованих машин - 77 од.,

артилерійських систем - 61 од.,

РСЗВ - 5 од.,

засобів ППО - 11 од,

літаків - 2 од.,

вертольотів - 0 од.,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 37,

крилатих ракет - 34,

кораблів/катерів - 0 од.,

автомобільної техніки та автоцистерн - 49 од,

спеціальної техніки - 10.