За добу ЗСУ знищили понад 710 росіян, 21 танк та 23 ББМ

Фото: Генштаб ЗСУ оновив дані щодо втрат РФ в Україні на 19 березня (t.me/V_Zelenskiy_official)

За даними на ранок неділі, 19 березня, українські військові ліквідували за добу 710 російських солдатів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 164 910 військових. Крім того, ЗСУ знищили 21 танк, 23 ББМ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштаба ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 19.03.23 орієнтовно склали: особового складу ‒ близько 164910 (+710) осіб ліквідовано,

танків ‒ 3532 (+21) од,

бойових броньованих машин - 6853 (+23) од,

артилерійських систем - 2568 (+8) од,

РСЗВ - 507 (+1) од,

засоби ППО - 268 (+3) од,

літаків - 305 (+0) од,

гелікоптерів - 290 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2159 (+0),

крилаті ракети - 907 (+0),

кораблі /катери - 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 5408 (+4) од,

спеціальна техніка - 262 (+3)