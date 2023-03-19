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За добу ЗСУ знищили понад 710 росіян, 21 танк та 23 ББМ

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Україна, Неділя 19 березня 2023 08:17
За добу ЗСУ знищили понад 710 росіян, 21 танк та 23 ББМ Фото: Генштаб ЗСУ оновив дані щодо втрат РФ в Україні на 19 березня (t.me/V_Zelenskiy_official)
Автор: Наталія Гурковська

За даними на ранок неділі, 19 березня, українські військові ліквідували за добу 710 російських солдатів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 164 910 військових. Крім того, ЗСУ знищили 21 танк, 23 ББМ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштаба ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 19.03.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 164910 (+710) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 3532 (+21) од,
  • бойових броньованих машин - 6853 (+23) од,
  • артилерійських систем - 2568 (+8) од,
  • РСЗВ - 507 (+1) од,
  • засоби ППО - 268 (+3) од,
  • літаків - 305 (+0) од,
  • гелікоптерів - 290 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2159 (+0),
  • крилаті ракети - 907 (+0),
  • кораблі /катери - 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 5408 (+4) од,
  • спеціальна техніка - 262 (+3)

Як повідомлялось, українські захисники на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар'їнському та Шахтарському напрямках за минулу добу відбили 83 атаки російських загарбників.

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За добу ЗСУ знищили понад 710 росіян, 21 танк та 23 ББМ
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