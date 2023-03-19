За добу ЗСУ знищили понад 710 росіян, 21 танк та 23 ББМ
Фото: Генштаб ЗСУ оновив дані щодо втрат РФ в Україні на 19 березня (t.me/V_Zelenskiy_official)
За даними на ранок неділі, 19 березня, українські військові ліквідували за добу 710 російських солдатів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 164 910 військових. Крім того, ЗСУ знищили 21 танк, 23 ББМ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштаба ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 19.03.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 164910 (+710) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 3532 (+21) од,
- бойових броньованих машин - 6853 (+23) од,
- артилерійських систем - 2568 (+8) од,
- РСЗВ - 507 (+1) од,
- засоби ППО - 268 (+3) од,
- літаків - 305 (+0) од,
- гелікоптерів - 290 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2159 (+0),
- крилаті ракети - 907 (+0),
- кораблі /катери - 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 5408 (+4) од,
- спеціальна техніка - 262 (+3)
Як повідомлялось, українські захисники на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар'їнському та Шахтарському напрямках за минулу добу відбили 83 атаки російських загарбників.
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