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Потери России в Украине за 7 дней: почти 6000 солдат, самолет, вертолет и 51 БПЛА

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Украина, Воскресенье 19 марта 2023 15:06
Потери России в Украине за 7 дней: почти 6000 солдат, самолет, вертолет и 51 БПЛА Фото: стали известны потери России в войне в Украине за неделю с 13 по 19 марта (t.me/edelweiss10tg)
Автор: Наталия Гурковская

За неделю, с 13 по 19 марта, украинские военные ликвидировали 5820 российских солдат. Также ВСУ удалось уничтожить самолет, вертолет и 51 БПЛА.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на первого заместителя министра обороны, генерала-лейтенанта Александра Павлюка в Telegram.

Общие боевые потери противника на 13-19.03 ориентировочно составили:

  • личного состава 5820 человек ликвидировано,
  • танков - 66 ед,
  • боевых бронированных машин - 84 ед,
  • артиллерийских систем - 81 ед,
  • РСЗО - 14 ед,
  • средств ПВО - 9 ед,
  • самолетов - 1 ед,
  • вертолетов - 1 ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 51,
  • крылатых ракет – 0,
  • кораблей /катеров - 0 ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 60 ед,
  • специальной техники - 20.

Как сообщалось, за последние сутки ВСУ ликвидировали за сутки 710 российских солдат, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 164910 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 21 танк, 23 ББМ.

Кроме того, за неделю, с 6 по 12 марта, украинские военные ликвидировали 5970 российских солдат. Также ВСУ удалось уничтожить два самолета, 34 ракет и 37 БПЛА.

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