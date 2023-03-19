Потери России в Украине за 7 дней: почти 6000 солдат, самолет, вертолет и 51 БПЛА

За неделю, с 13 по 19 марта, украинские военные ликвидировали 5820 российских солдат. Также ВСУ удалось уничтожить самолет, вертолет и 51 БПЛА.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на первого заместителя министра обороны, генерала-лейтенанта Александра Павлюка в Telegram .

Как сообщалось, за последние сутки ВСУ ликвидировали за сутки 710 российских солдат, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 164910 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 21 танк, 23 ББМ.

Кроме того, за неделю, с 6 по 12 марта, украинские военные ликвидировали 5970 российских солдат. Также ВСУ удалось уничтожить два самолета, 34 ракет и 37 БПЛА.

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