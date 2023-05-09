Втрати Росії перевищили 195 тисяч військових вбитими: нові дані Генштабу
Фото: втрати Росії перевищили 195 тисяч військових вбитими (GettyImages)
Українські бійці за минулу добу ліквідували ще 650 окупантів. Загалом втрати ворога вже складають понад 195 тисяч військових вбитими.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 09.05.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 195620 (+650) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 3734 (+4) од,
- бойових броньованих машин - 7258 (+4) од,
- артилерійських систем - 3031 (+13) од,
- РСЗВ - 554 (+0) од,
- засоби ППО - 307 (+1) од,
- літаків - 308 (+0) од,
- гелікоптерів - 294 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2618 (+4),
- крилаті ракети - 955 (+8),
- кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 5969 (+11) од,
- спеціальна техніка - 388 (+4).
Нагадаємо, вчора в Бахмуті українські військові знищили позицію окупантів, які вели постійний обстріл з однієї з багатоповерхівок міста.
Додамо, також командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський повідомив, що втрати ворога за минулу добу склали більше роти.
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