Втрати Росії перевищили 195 тисяч військових вбитими: нові дані Генштабу

Українські бійці за минулу добу ліквідували ще 650 окупантів. Загалом втрати ворога вже складають понад 195 тисяч військових вбитими.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 09.05.23 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 195620 (+650) осіб ліквідовано,

танків ‒ 3734 (+4) од,

бойових броньованих машин - 7258 (+4) од,

артилерійських систем - 3031 (+13) од,

РСЗВ - 554 (+0) од,

засоби ППО - 307 (+1) од,

літаків - 308 (+0) од,

гелікоптерів - 294 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2618 (+4),

крилаті ракети - 955 (+8),

кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 5969 (+11) од,

спеціальна техніка - 388 (+4).

Нагадаємо, вчора в Бахмуті українські військові знищили позицію окупантів, які вели постійний обстріл з однієї з багатоповерхівок міста.

Додамо, також командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський повідомив, що втрати ворога за минулу добу склали більше роти.

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