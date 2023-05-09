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Втрати Росії перевищили 195 тисяч військових вбитими: нові дані Генштабу

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Київ, Вівторок 09 травня 2023 08:23
Втрати Росії перевищили 195 тисяч військових вбитими: нові дані Генштабу Фото: втрати Росії перевищили 195 тисяч військових вбитими (GettyImages)
Автор: Марія Кучерявець

Українські бійці за минулу добу ліквідували ще 650 окупантів. Загалом втрати ворога вже складають понад 195 тисяч військових вбитими.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 09.05.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 195620 (+650) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 3734 (+4) од,
  • бойових броньованих машин - 7258 (+4) од,
  • артилерійських систем - 3031 (+13) од,
  • РСЗВ - 554 (+0) од,
  • засоби ППО - 307 (+1) од,
  • літаків - 308 (+0) од,
  • гелікоптерів - 294 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2618 (+4),
  • крилаті ракети - 955 (+8),
  • кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 5969 (+11) од,
  • спеціальна техніка - 388 (+4).

Нагадаємо, вчора в Бахмуті українські військові знищили позицію окупантів, які вели постійний обстріл з однієї з багатоповерхівок міста.

Додамо, також командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський повідомив, що втрати ворога за минулу добу склали більше роти.

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