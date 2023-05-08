Фото: у Бахмуті ЗСУ знищили базування окупантів, яке переховувалось у багатоповерхівці (GettyImagеs)

У Бахмуті українські військові знищили позицію окупантів, які вели постійний обстріл з однієї з багатоповерхівок міста.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Сил спеціальних операцій Збройних Сил України.

"Знищено кулеметний розрахунок противника, який вів вогонь з багатоповерхівки в Бахмуті. Чергова злагоджена робота операторів ССО з розрахунком М777", - сказано в повідомленні.