Потери России превысили 195 тысяч военных убитыми: новые данные Генштаба
Фото: потери России превысили 195 тысяч военных убитыми (GettyImages)
Украинские бойцы за минувшие сутки ликвидировали еще 650 оккупантов. Всего потери врага уже составляют более 195 тысяч военных убитыми.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 09.05.23 ориентировочно составили:
- личного состава - около 195620 (+650) человек ликвидировано,
- танков ‒ 3734 (+4) ед,
- боевых бронированных машин - 7258 (+4) ед,
- артиллерийских систем - 3031 (+13) ед,
- РСЗО - 554 (+0) ед,
- средства ПВО - 307 (+1) ед,
- самолетов - 308 (+0) ед,
- вертолетов - 294 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 2618 (+4),
- крылатые ракеты - 955 (+8),
- корабли /катера ‒ 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 5969 (+11) ед,
- специальная техника - 388 (+4).
Напомним, вчера в Бахмуте украинские военные уничтожили позицию оккупантов, которые вели постоянный обстрел с одной из многоэтажек города.
Добавим, также командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский сообщил, что потери врага за минувшие сутки составили больше роты.
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