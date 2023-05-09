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Потери России превысили 195 тысяч военных убитыми: новые данные Генштаба

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Киев, Вторник 09 мая 2023 08:23
Потери России превысили 195 тысяч военных убитыми: новые данные Генштаба Фото: потери России превысили 195 тысяч военных убитыми (GettyImages)
Автор: Мария Кучерявец

Украинские бойцы за минувшие сутки ликвидировали еще 650 оккупантов. Всего потери врага уже составляют более 195 тысяч военных убитыми.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 09.05.23 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 195620 (+650) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 3734 (+4) ед,
  • боевых бронированных машин - 7258 (+4) ед,
  • артиллерийских систем - 3031 (+13) ед,
  • РСЗО - 554 (+0) ед,
  • средства ПВО - 307 (+1) ед,
  • самолетов - 308 (+0) ед,
  • вертолетов - 294 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 2618 (+4),
  • крылатые ракеты - 955 (+8),
  • корабли /катера ‒ 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 5969 (+11) ед,
  • специальная техника - 388 (+4).

Напомним, вчера в Бахмуте украинские военные уничтожили позицию оккупантов, которые вели постоянный обстрел с одной из многоэтажек города.

Добавим, также командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский сообщил, что потери врага за минувшие сутки составили больше роты.

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