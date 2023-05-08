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Армія РФ втратила понад роту окупантів та п’ять танків, - Тарнавський

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Україна, Понеділок 08 травня 2023 19:07
Армія РФ втратила понад роту окупантів та п’ять танків, - Тарнавський Фото: генерал Олександр Тарнавський (facebook com PresscentrTavria)
Автор: Дмитро Браславський

Втрати ворога вбитими та пораненими склали більше роти. Також було знищено та пошкоджено 16 одиниць озброєння та військової техніки противника.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командувача оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександра Тарнавського в Telegram.

"Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Активно застосовує оперативно-тактичну та армійську авіацію для завдання ударів по позиціях наших військ", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що протягом минулої доби ворог 26 разів атакував наші позиції. Успіху не мав, відійшов. Застосовуючи танки, реактивні системи залпового вогню та ствольну артилерію, ворог обстрілює позиції наших підрозділів та населені пункти, що межують із лінією зіткнення.

"Для коригування вогню артилерії противник використовує БпЛА. Загалом, на таврійському напрямку протягом доби зафіксовано 376 обстрілів. Підрозділи ракетних військ та артилерії Сил оборони таврійського напрямку протягом доби виконали 644 вогневих завдань. Йдеться про контрбатарейну боротьбу і про роботу по планових цілях, виявлених раніше", - пояснив Тарнавський.

За його словами, втрати ворога вбитими та пораненими склали більше роти. Знищено та пошкоджено 16 одиниць озброєння та військової техніки противника:

  • 5 танків;
  • командно-штабну машину;
  • бойову машину піхоти;
  • бронетранспортер;
  • бойову броньовану машину;
  • 2 БпЛА "Supercam";
  • БпЛА "Zala";
  • БпЛА "Орлан-10";
  • Автомобільна техніка.

Нагадаємо, що українські військовослужбовці відбили майже 30 атак росіян у Донецькій області та знищили два склади боєприпасів.

За даними на ранок понеділка, 8 травня, українські військові ліквідували за добу 540 російських солдатів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 194 970 військових. Крім того, ЗСУ знищили сім танків та 42 БПЛА.

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