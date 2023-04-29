Втрати Росії перевищили 190 тисяч військових: нові дані Генштабу

Українські бійці за минулу добу ліквідували ще 580 окупантів. Загалом втрати російських військ від початку повномасштабного вторгнення перетнули позначку в 190 тисяч.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 29.04.23 орієнтовно склали:
Нагадаємо, в Росії за останні два тижні журналістам вдалося встановити імена 1249 загиблих окупантів на території України.
Також ми писали, що в Мелітопольському районі Запорізької області смертельно отруїлися 20 російських окупантів.
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