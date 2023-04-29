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Втрати Росії перевищили 190 тисяч військових: нові дані Генштабу

Фото: втрати Росії у війні складають вже близько 190 040 військових вбитими (GettyImages)
Автор: Марія Кучерявець

Українські бійці за минулу добу ліквідували ще 580 окупантів. Загалом втрати російських військ від початку повномасштабного вторгнення перетнули позначку в 190 тисяч.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 29.04.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 190040 (+580) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 3697 (+3) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 7184 (+3) од,
  • артилерійських систем - 2908 (+3) од,
  • РСЗВ - 543 (+0) од,
  • засоби ППО - 294 (+0) од,
  • літаків - 308 (+0) од,
  • гелікоптерів - 294 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2471 (+4),
  • крилаті ракети - 932 (+21),
  • кораблі /катери - 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 5836 (+17) од,
  • спеціальна техніка - 355 (+2).

Нагадаємо, в Росії за останні два тижні журналістам вдалося встановити імена 1249 загиблих окупантів на території України.

Також ми писали, що в Мелітопольському районі Запорізької області смертельно отруїлися 20 російських окупантів.

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