Потери России превысили 190 тысяч военных: новые данные Генштаба

Украинские бойцы за минувшие сутки ликвидировали еще 580 оккупантов. В общей сложности потери российских войск с начала полномасштабного вторжения пересекли отметку в 190 тысяч.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 29.04.23 ориентировочно составили:
Напомним, в России за последние две недели журналистам удалось установить имена 1249 погибших оккупантов на территории Украины.
Также мы писали, что в Мелитопольском районе Запорожской области смертельно отравились 20 российских оккупантов.
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