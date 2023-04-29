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Потери России превысили 190 тысяч военных: новые данные Генштаба

Фото: потери России в войне составляют уже около 190 040 военных убитыми (GettyImages)
Автор: Мария Кучерявец

Украинские бойцы за минувшие сутки ликвидировали еще 580 оккупантов. В общей сложности потери российских войск с начала полномасштабного вторжения пересекли отметку в 190 тысяч.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 29.04.23 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 190040 (+580) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 3697 (+3) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 7184 (+3) ед,
  • артиллерийских систем - 2908 (+3) ед,
  • РСЗО - 543 (+0) ед,
  • средства ПВО - 294 (+0) ед,
  • самолетов - 308 (+0) ед,
  • вертолетов - 294 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 2471 (+4),
  • крылатые ракеты - 932 (+21),
  • корабли /катера - 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 5836 (+17) ед,
  • специальная техника - 355 (+2).

Напомним, в России за последние две недели журналистам удалось установить имена 1249 погибших оккупантов на территории Украины.

Также мы писали, что в Мелитопольском районе Запорожской области смертельно отравились 20 российских оккупантов.

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