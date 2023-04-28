ЗМІ встановили ще понад тисячу загиблих окупантів: серед них - бійці "елітних" військ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російську службу BBC .

Загалом журналістам вже вдалося встановити імена 21 700 російських військових, які загинули на війні в Україні. Темпи приросту втрат продовжують залишатися високими, причому не лише у загонах, складених з ув'язнених, а й у спеціалізованих підрозділах російської армії.

За 14 місяців вторгнення РФ втратила щонайменше 3401 елітних фахівців: бійців спецназу ГРУ та Росгвардії, десантників, морських піхотинців та військових пілотів. Зазначається, що на їхню підготовку пішли роки зусиль та мільйони доларів.

За останні два тижні журналістам вдалося встановити імена 1249 загиблих (щонайменше 54 з них служили в елітних підрозділах). Зазначається, що це значно вище за середні показники 2022 року. У перші 12 місяців війни російські джерела щотижня повідомляли про приблизно 250-300 загиблих.

Третина всіх цих втрат припадає на тих, хто до початку вторгнення не був пов'язаний з армією - добровольців, мобілізованих, ув'язнених та нещодавно набраних співробітників ПВК. Судячи з відкритих даних, найбільші втрати в останні місяці, як і раніше, зазнають ув'язнені, що воюють в районі Бахмута, багато втрат і в загонах мобілізованих.

"Ми припускаємо, що наш список може містити щонайменше вдвічі менше імен загиблих, ніж насправді поховано у Росії. Такого висновку ми дійшли, вивчаючи обстановку на цвинтарях у більш ніж 65 російських населених пунктах протягом останніх 14 місяців", - йдеться в матеріалі.