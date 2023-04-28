ua ru
Пт, 28 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Під Маріуполем фіксують активний рух російської бойової техніки

Новость на русском →
Україна, П'ятниця 28 квітня 2023 08:25
Під Маріуполем фіксують активний рух російської бойової техніки Фото: російську техніку активно переміщують під Маріуполем (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Російські окупаційні війська активізували переміщення бойової техніки під Маріуполем. Прибула додаткова кількість мобілізованих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника міського голови Маріуполя Петра Андрющенка Telegram.

"Окупанти поновили переміщення живої сили, БК, засобів артилерії та танків в бік Мангушу. Понад 20 вантажівок та 6 тягачів з важкою технікою за день", - написав він.

Окрім того, змінили тактику пересування засобів артилерії. Тепер їх не тягнуть за вантажівкою на причепі, а перевозять тентовані тягачами, додав Андрющенко.

За його даними, в приазовській частині Маріупольського району прибула додаткова чисельність мобілізованих окупантів. Поновлено щоденне тренування на полігоні в районі селища Бабах-Тарама.

Андрющенко також відзначив високу активність роботи авіації.

Раніше радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що нові супутникові знімки, які показали Google Maps, можуть зображати могили окупантів у місті.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Маріуполь Війна Росії проти України
NEWS
В Україні на бойове чергування заступив другий дивізіон ЗРК Patriot
В Україні на бойове чергування заступив другий дивізіон ЗРК Patriot
DAILY
Олексій Резніков: Коли настане час розмов про мир, диктувати буде Україна
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Олексій Резніков: Коли настане час розмов про мир, диктувати буде Україна