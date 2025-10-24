Кремль посилює вплив в Африці через студентів російських вишів

Росія планує створити єдину платформу для випускників своїх університетів з Африки, щоб координувати їхню діяльність із просування російської мови та формування позитивного іміджу РФ за кордоном.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Центру протидії дезінформації в мережі Telegram.

Російська влада має намір організувати централізовану платформу для африканських випускників російських вишів.

За інформацією Центру протидії дезінформації (ЦПД), основна мета ініціативи - скоординувати дії цих випускників, які вже беруть активну участь у просуванні російської мови та формуванні позитивного образу Росії за межами країни.

Механізм і цілі

Ініціатива була озвучена на конференції "Російська мова - основа інтеграційного діалогу в СНД" і потім оприлюднена через ресурс, що перебуває під санкціями, який спеціалізується на російській пропаганді та впливі в Африці.

Створення платформи дасть змогу російській владі інституційно закріпити освітній вплив, перетворивши випускників на агентуру культурного і політичного впливу, здатну просувати проросійські ідеї та формувати лояльні еліти в африканських країнах.

Контекст та оцінка експертів

У ЦПД підкреслюють, що Кремль давно використовує навчання іноземців як інструмент "м'якої сили".

Платформа дасть змогу закріпити цю практику на інституційному рівні, забезпечуючи постійний контроль за випускниками та їхнім залученням до просування інтересів Росії за кордоном.