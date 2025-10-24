Російські антени на ТОТ: як "безкоштовний подарунок" перетворюється на стеження за населенням

На тимчасово окупованих територіях України російська влада активно просуває супутникові комплекти "русскій мір", замінюючи українське обладнання і нав'язуючи місцевим жителям доступ виключно до російського телебачення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Центру національного опору.

Окупаційні адміністрації на сході України розгорнули масштабну акцію зі встановлення супутникових антен, що транслюють тільки російські телеканали. За офіційними заявами, за один місяць встановлено понад 5 тисяч таких комплектів.

Мешканцям обіцяють "безоплатну заміну старого обладнання", однак фактично йдеться про централізовану програму, спрямовану на витіснення українського контенту та формування інформаційної залежності населення.

Координація та примусова участь

За даними джерел, операцію курують через так зване "Міністерство зв'язку ЛНР" за участю фахівців із Ростова-на-Дону. Монтаж систем виконують місцеві комунальні працівники та бюджетники, яких змушують брати участь під загрозою звільнення.

Кожен встановлений комплект реєструється: фіксуються адреса, паспортні дані та номер телефону власника, що дає змогу окупаційним структурам формувати детальні бази даних жителів.

Проблеми та прихований опір населення

Місцеві жителі повідомляють, що нове обладнання часто виходить з ладу, а під час сюжетів про втрати російської армії сигнал повністю зникає. Крім того, низку каналів заблоковано.

Багато сімей намагаються зберегти старі українські антени або підключаються до українських трансляцій через VPN, щоб отримувати незалежну інформацію.

Мета - зачистка інформаційного поля

Як повідомляється, нова хвиля "боротьби з ворожим телебаченням" стартувала у вересні після перевірки, проведеної фахівцями російської РТРС. Вони виявили, що в Луганській області продовжують функціонувати українські передавачі, які не вдалося заглушити.

У відповідь місцевим адміністраціям надійшло розпорядження провести "зачистку ефіру" - замінити кожну антену, яка приймає українські сигнали, на обладнання, що ретранслює виключно російські канали.