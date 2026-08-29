Втрати росіян в Україні в шість разів перевищують кількість мобілізованих, - The Guardian

РФ щомісяця втрачає у війні проти України приблизно на 6 тисяч військових більше, ніж їй вдається набрати до армії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

За оцінками західних посадовців, протягом останніх двох місяців Росія продовжувала активно поповнювати лави своєї армії. Однак навіть набір приблизно тисячі людей щодня виявився недостатнім для заміни військових, які були вбиті або поранені на війні в Україні.

"За нашими оцінками, різниця між кількістю людей, яких Росія втрачає внаслідок бойових дій, і кількістю тих, кого їй вдається набрати, зараз становить близько 6 тисяч на місяць", - заявив один із західних посадовців.

За його словами, відповіддю російського диктатора Володимира Путіна на такі втрати стала подальша ескалація війни та посилення атак проти цивільної інфраструктури України.

Зокрема, з початку липня Росія випустила понад 360 ракет, користуючись нестачею у Києва засобів захисту від них. За оцінкою співрозмовника видання, Москва намагається зламати моральний дух українців, знищуючи енергетичну інфраструктуру перед зимою.

Кремль має обмежені можливості

Західні посадовці вважають, що Путін має обмежені можливості компенсувати значні втрати на полі бою за рахунок додаткового набору військових.

Водночас нова масштабна мобілізація може стати для Кремля серйозним політичним та економічним ризиком, пише The Guardian.

Після попередньої мобілізації восени 2022 року РФ залишили близько мільйона людей, значну частину яких становили висококваліфіковані фахівці. Менше половини з них згодом повернулися.

Крім того, залишається незрозумілим, чи зможе російська армія прийняти кілька сотень тисяч нових військових у разі нової мобілізації. Серед проблем називають нестачу техніки та офіцерів.

Чого прагне Путін

За оцінками західних посадовців, Росія продовжує війну на виснаження, розраховуючи на поступове послаблення підтримки України з боку її союзників.

У Москві, зокрема, можуть розраховувати на те, що російські погрози та залякування посилюватимуть суспільну тривогу в європейських країнах і впливатимуть на рішення їхніх урядів.

Водночас співрозмовники The Guardian вважають, що, попри збереження реальної загрози з боку Росії, Кремль прагнутиме уникнути прямої конфронтації з НАТО.

Один із західних посадовців зазначив, що ворожа риторика та погрози з боку Росії відповідають її давній військовій доктрині, спрямованій на використання страхів противника та вплив на ухвалення політичних рішень.

За його словами, Росія все ще має можливості завдавати шкоди Великій Британії, зокрема через кібератаки або фізичні атаки на цивільні об'єкти за допомогою своїх агентів.

Однак, за оцінками західних посадовців, Путін намагатиметься обмежувати такі дії, щоб не допустити більш прямого конфлікту з НАТО.