Потери РФ в Украине в шесть раз превышают количество мобилизованных, - The Guardian

РФ ежемесячно теряет в войне против Украины примерно на 6 тысяч военных больше, чем удается набрать в армию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

По оценкам западных чиновников, последние два месяца Россия продолжала активно пополнять ряды своей армии. Однако даже набор примерно тысячи человек ежедневно оказался недостаточным для замены военных, убитых или раненых на войне в Украине.

"По нашим оценкам, разница между количеством людей, которых Россия теряет в результате боевых действий, и количеством тех, кого ей удается набрать, сейчас составляет около 6 тысяч в месяц ", - заявил один из западных чиновников.

По его словам, ответом российского диктатора Владимира Путина на подобные потери стала дальнейшая эскалация войны и усиление атак против гражданской инфраструктуры Украины.

В частности, с начала июля Россия выпустила более 360 ракет, пользуясь нехваткой у Киева средств защиты от них. По оценке собеседника издания Москва пытается сломать моральный дух украинцев, уничтожая энергетическую инфраструктуру перед зимой.

Кремль имеет ограниченные возможности

Западные чиновники считают, что у Путина есть ограниченные возможности компенсировать значительные потери на поле боя за счет дополнительного набора военных.

В то же время, новая масштабная мобилизация может стать для Кремля серьезным политическим и экономическим риском, пишет The Guardian.

После предыдущей мобилизации осенью 2022 г. РФ покинули около миллиона человек, значительную часть которых составляли высококвалифицированные специалисты. Меньше половины из них впоследствии вернулись.

Кроме того, остается непонятным, сможет ли российская армия принять несколько сот тысяч новых военных в случае новой мобилизации. Среди проблем называют нехватку техники и офицеров.

Чего стремится Путин

По оценкам западных чиновников, Россия продолжает войну на истощение, рассчитывая на постепенное ослабление поддержки Украины со стороны ее союзников.

В Москве, в частности, могут рассчитывать на то, что российские угрозы и устрашение будут усиливать общественную тревогу в европейских странах и будут влиять на решения их правительств.

В то же время, собеседники The Guardian считают, что, несмотря на сохранение реальной угрозы со стороны России, Кремль будет стремиться избежать прямой конфронтации с НАТО.

Один из западных чиновников отметил, что враждебная риторика и угрозы со стороны России соответствуют ее давней военной доктрине, направленной на использование страхов противника и влияние на принятие политических решений.

По его словам, Россия все еще имеет возможности наносить ущерб Великобритании, в частности из-за кибератак или физических атак на гражданские объекты с помощью своих агентов.

Однако, по оценкам западных чиновников, Путин постарается ограничивать такие действия, чтобы не допустить более прямого конфликта с НАТО.