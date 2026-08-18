Коли Путін може розпочати війну з НАТО: відповідь ГУР

Російський диктатор Володимир Путін може наказати своїм військам вторгнутися на територію НАТО протягом найближчих кількох років.

Про це йдеться в інтерв'ю РБК-Україна з заступником начальника ГУР МО генерал-майором Вадимом Скібіцьким.

"На сьогодні ми вважаємо найбільш реальними так звані асиметричні загрози - гібридні операції. З весни країни Альянсу потерпали від невідомих дронів. Зараз Румунія та Польща хоча б почали збивати ці цілі. Тепер в інформаційному просторі поширюються наративи з дискредитацією "натівського" озброєння", - наголосив Скібіцький.

За його словами, не можна також ігнорувати вплив, якого на Заході набувають проросійські політичні сили, а також громадські об'єднання.

Представник ГУР зауважив, що йдеться саме про гібридні заходи, які ворог регулярно реалізовує.

Як пояснив Скібіцький, усі ці дії Росії можна вважати одним із індикаторів підготовки до нового конфлікту.

"РФ у своїх планах готується до війни з країнами НАТО до 2030 року. Альянс теж відкрито говорить про те, що Росія до 2030 року буде здатна проводити більш активні військові дії щодо країн-членів НАТО", - зазначив генерал-майор.

Скібіцький звернув увагу на те, що блок дійсно серйозно ставиться до такої загрози, вважає її цілком реальною та готується до найгіршого сценарію.

Наразі члени НАТО не лише коригують власні оборонні бюджети, а й активно проводять заходи бойової підготовки та розгортають підприємства ОПК.