Втрати росіян в Україні перевалили за 93 тисячі військових, - Генштаб

Російська армія за добу втратила в Україні ще 340 військових. Загалом втрати ворога від початку повномасштабного вторгнення перевищили 93 тисячі вбитими.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 08.12 орієнтовно склали:
Нагадаємо, раніше ми писали що на окупованому Донбасі 20 російських в'язнів, завербованих на війну проти України, втекли, не доїхавши до позицій.
Також ми писали, що українським військовим вдалося знищити ворожу вантажівку з боєприпасами.
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