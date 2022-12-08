Потери россиян в Украине перевалили за 93 тысячи военных, - Генштаб

Российская армия в сутки потеряла в Украине еще 340 военных. В общей сложности потери врага с начала полномасштабного вторжения превысили 93 тысячи убитыми.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 08.12 ориентировочно составили:
Напомним, ранее мы писали, что на оккупированном Донбассе 20 российских заключенных, завербованных на войну против Украины, сбежали, не доехав до позиций.
Также мы писали, что украинским военным удалось уничтожить вражеский грузовик с боеприпасами.
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