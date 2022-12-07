Збройні сили України знищили вантажівку окупантів з боєприпасами (відео)

Українським військовим вдалося знищити ворожу вантажівку з боєприпасами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Управління стратегічних комунікацій ЗСУ.

"Польовий склад БК росіян злітає у повітря", - йдеться у повідомленні. На відео можна побачити, що ворожий автомобіль потрапляє під обстріл українських сил оборони. В результаті влучних попадань він вибухає. Залишки боєприпасів розлітаються на десятки метрів.