ua ru
Ср, 07 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Збройні сили України знищили вантажівку окупантів з боєприпасами (відео)

Новость на русском →
Україна, Середа 07 грудня 2022 22:05
Збройні сили України знищили вантажівку окупантів з боєприпасами (відео) Фото: Збройні сили України знищили вантажівку окупантів з боєприпасами (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Українським військовим вдалося знищити ворожу вантажівку з боєприпасами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Управління стратегічних комунікацій ЗСУ.

"Польовий склад БК росіян злітає у повітря", - йдеться у повідомленні.

На відео можна побачити, що ворожий автомобіль потрапляє під обстріл українських сил оборони. В результаті влучних попадань він вибухає. Залишки боєприпасів розлітаються на десятки метрів.

Нагадаємо, що українським військовим вдалося влучними попаданнями знищити дві бойові машини піхоти окупантів.

Українські військові влаштувавши засідку біля підбитого ними раніше танку противника та знищили іншу ворожу бойову машину окупантів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Збройні сили України Війна в Україні
NEWS
Українські бійці ліквідували ще 540 окупантів: названо нові втрати РФ
Українські бійці ліквідували ще 540 окупантів: названо нові втрати РФ
DAILY
Бартош Ціхоцький: Через тижні або місяць у Польщу може прийти нова хвиля біженців з України
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Бартош Ціхоцький: Через тижні або місяць у Польщу може прийти нова хвиля біженців з України