Втрати росіян на Покровському напрямку за місяць зросли на третину

Фото: втрати противника в обороні Покровської агломерації зросли (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

За вересень втрати ворога в піхоті на ділянці оборони 7-го корпусу ДШВ зросли майже на 30%.

У вересні в смузі оборони 7 корпусу ШР ДШВ втрати росіян у піхоті зросли майже на 30%. Так, минулого місяця українські військові на даному напрямку знешкодили 1851 окупанта. З них:

  • безповоротні втрати - 1202,
  • санітарні - 649. А

А от у серпні наші воїни знешкодили 1456 росіян:

  • 928 - безповоротні,
  • 528 - санітарні.

"Продовжуємо уражати броньовану, мото- та автотехніку противника. У вересні оборонці Покровська зуміли знищити три танки, вивели з ладу 41 гармату та РСЗВ, збили та “посадили” 3248 повітряних цілей - дронів та “крил", - наголосили військові.

Цього місяця завдяки початку використання спеціальних дронів-перехоплювачів у небі над Покровськом знешкодили ворожих “Шахедів” на 50% більше, ніж у серпні.

Зростання втрат противника - не лише наслідок безуспішних спроб ворога атакувати та захопити Покровськ, а й злагоджених дій оборонців агломерації.

"Вивчаємо способи та характер інфільтраційних дій противника. За результатами аналізу, блокуємо спроби нових диверсійних груп проникнути у Покровськ", - зауважили в корпусі.

Завдяки вдалим діям екіпажів дронів частіше вдається уражати росіян у місцях їх накопичення та на підходах до передових позицій наших військових. Військові зазначили, що поступово розширюють межі "кілзони", запускаючи FPV-дрони на декілька десятків кілометрів у тил ворога.

Ситуація на фронті

Зауважимо, що на фронті протягом минулої доби зафіксовано 162 боєзіткнення. Найскладнішими залишаються два напрямки - Покровський та Новопавлівський.

Водночас варто додати, що за останню добу противник втратив на фронті 970 солдатів, а також до трьохсот дронів, артилерію та танк. Ще бійці ЗСУ "мінуснули" РСЗВ ворога.

Згідно з прогнозом Генштабу, найближчим часом росіяни продовжать концентрувати свої зусилля переважно на двох стратегічно важливих напрямках - Покровському та Добропільському.

