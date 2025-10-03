ua en ru
Втрати противника на 3 жовтня: Генштаб опублікував свіжу статистику

Україна, П'ятниця 03 жовтня 2025 08:00
Втрати противника на 3 жовтня: Генштаб опублікував свіжу статистику Ілюстративне фото: Генштаб оновив дані на 3 жовтня (facebook.com MinistryofDefenceUA)
Автор: Никончук Анастасія

На 3 жовтня 2025 року Генеральний штаб Збройних сил України оновив дані щодо втрат противника з початку повномасштабного вторгнення. Статистика враховує уточнені розвіддані, включно з бойовою технікою, артилерією, БПЛА та особовим складом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Генерального штабу ЗСУ в мережі Telegram.

Уточнена статистика враховує свіжі розвідувальні дані та коригує дані щодо особового складу, бойової техніки, артилерії, РСЗВ, БПЛА і крилатих ракет.

Загальна динаміка втрат

З 24 лютого 2022 року по 3 жовтня 2025 року орієнтовні втрати противника становлять:

  • Особовий склад: ~1 113 430 осіб (+970 за добу)

  • Танки: 11 226 (+1)

  • Бойова бронетехніка: 23 298 (+1)

  • Артилерійські системи: 33 413 (+13)

  • РСЗВ: 1 514 (+1)

Повітряні та морські втрати

  • Засоби ППО: 1 222 одиниці

  • Літаки: 427

  • Вертольоти: 346

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня: 66 093 (+273)

  • Крилаті ракети: 3 793

  • Кораблі та катери: 28

  • Підводні човни: 1

Втрати автомобільної та спеціальної техніки

  • Автомобільна техніка та цистерни з ПММ: 63 325 (+44)

  • Спеціальна техніка: 3 970

Серед них враховують як транспортні засоби, так і інженерну та іншу спеціалізовану техніку, що відображає загальні можливості противника з пересування та забезпечення військ.

Втрати противника на 3 жовтня: Генштаб опублікував свіжу статистику

Нагадуємо, що в період з 1 по 2 жовтня на лінії фронту відбулося 158 бойових інцидентів. Найбільш напруженим залишається Покровський напрямок, де українські війська відбили 45 атак російських підрозділів.

Зазначимо, що найближчим часом російські збройні сили продовжать концентрувати свої зусилля переважно на двох стратегічно важливих напрямках - Покровському та Добропільському. На цих ділянках фронту очікується посилення обстрілів і спроб прориву оборони українських військ. Аналітики зазначають, що вибір цих напрямків пов'язаний з їхньою тактичною значущістю: контроль над ними дає змогу тримати під тиском сусідні райони й створювати загрозу для комунікацій противника.

Генштаб ВСУ Війна в Україні
