Втрати противника на 3 жовтня: Генштаб опублікував свіжу статистику

На 3 жовтня 2025 року Генеральний штаб Збройних сил України оновив дані щодо втрат противника з початку повномасштабного вторгнення. Статистика враховує уточнені розвіддані, включно з бойовою технікою, артилерією, БПЛА та особовим складом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Генерального штабу ЗСУ в мережі Telegram.

Серед них враховують як транспортні засоби, так і інженерну та іншу спеціалізовану техніку, що відображає загальні можливості противника з пересування та забезпечення військ.

З 24 лютого 2022 року по 3 жовтня 2025 року орієнтовні втрати противника становлять:

Нагадуємо, що в період з 1 по 2 жовтня на лінії фронту відбулося 158 бойових інцидентів. Найбільш напруженим залишається Покровський напрямок, де українські війська відбили 45 атак російських підрозділів.

Зазначимо, що найближчим часом російські збройні сили продовжать концентрувати свої зусилля переважно на двох стратегічно важливих напрямках - Покровському та Добропільському. На цих ділянках фронту очікується посилення обстрілів і спроб прориву оборони українських військ. Аналітики зазначають, що вибір цих напрямків пов'язаний з їхньою тактичною значущістю: контроль над ними дає змогу тримати під тиском сусідні райони й створювати загрозу для комунікацій противника.