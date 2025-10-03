Потери россиян на Покровском направлении за месяц выросли на треть

В сентябре в полосе обороны 7 корпуса ШР ДШВ потери россиян в пехоте выросли почти на 30%. Так, в прошлом месяце украинские военные на данном направлении обезвредили 1851 оккупанта. Из них:

безвозвратные потери - 1202,

санитарные - 649. А

А вот в августе наши воины обезвредили 1456 россиян:

928 - безвозвратные,

528 - санитарные.

"Продолжаем поражать бронированную, мото- и автотехнику противника. В сентябре защитники Покровска сумели уничтожить три танка, вывели из строя 41 пушку и РСЗО, сбили и "посадили" 3248 воздушных целей - дронов и "крыльев", - отметили военные.

В этом месяце благодаря началу использования специальных дронов-перехватчиков в небе над Покровском обезвредили вражеских "Шахедов" на 50% больше, чем в августе.

Рост потерь противника - не только следствие безуспешных попыток врага атаковать и захватить Покровск, но и слаженных действий защитников агломерации.

"Изучаем способы и характер инфильтрационных действий противника. По результатам анализа, блокируем попытки новых диверсионных групп проникнуть в Покровск", - отметили в корпусе.

Благодаря удачным действиям экипажей дронов чаще удается поражать россиян в местах их накопления и на подходах к передовым позициям наших военных. Военные отметили, что постепенно расширяют границы "килзоны", запуская FPV-дроны на несколько десятков километров в тыл врага.