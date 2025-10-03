RU

Выборы в Молдове Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине

Потери россиян на Покровском направлении за месяц выросли на треть

Фото: потери противника в обороне Покровской агломерации выросли (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

За сентябрь потери врага в пехоте на участке обороны 7-го корпуса ДШВ выросли почти на 30%.

В сентябре в полосе обороны 7 корпуса ШР ДШВ потери россиян в пехоте выросли почти на 30%. Так, в прошлом месяце украинские военные на данном направлении обезвредили 1851 оккупанта. Из них:

  • безвозвратные потери - 1202,
  • санитарные - 649. А

А вот в августе наши воины обезвредили 1456 россиян:

  • 928 - безвозвратные,
  • 528 - санитарные.

"Продолжаем поражать бронированную, мото- и автотехнику противника. В сентябре защитники Покровска сумели уничтожить три танка, вывели из строя 41 пушку и РСЗО, сбили и "посадили" 3248 воздушных целей - дронов и "крыльев", - отметили военные.

В этом месяце благодаря началу использования специальных дронов-перехватчиков в небе над Покровском обезвредили вражеских "Шахедов" на 50% больше, чем в августе.

Рост потерь противника - не только следствие безуспешных попыток врага атаковать и захватить Покровск, но и слаженных действий защитников агломерации.

"Изучаем способы и характер инфильтрационных действий противника. По результатам анализа, блокируем попытки новых диверсионных групп проникнуть в Покровск", - отметили в корпусе.

Благодаря удачным действиям экипажей дронов чаще удается поражать россиян в местах их накопления и на подходах к передовым позициям наших военных. Военные отметили, что постепенно расширяют границы "килзоны", запуская FPV-дроны на несколько десятков километров в тыл врага.

Ситуация на фронте

Заметим, что на фронте за прошедшие сутки зафиксировано 162 боестолкновения. Самыми сложными остаются два направления - Покровское и Новопавловское.

В то же время стоит добавить, что за последние сутки противник потерял на фронте 970 солдат, а также до трехсот дронов, артиллерию и танк. Еще бойцы ВСУ "минусовали" РСЗО врага.

Согласно прогнозу Генштаба, в ближайшее время россияне продолжат концентрировать свои усилия преимущественно на двух стратегически важных направлениях - Покровском и Добропольском.

