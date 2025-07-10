Росіяни втратили за добу 920 солдатів і багато техніки, - Генштаб

Повітряний удар Росії

Вночі 10 липня армія РФ масовано атакувала Україну дронами-камікадзе "Шахед".

Однією з головних цілей удару був Київ. Місто обстрілювали одночасно дронами, а також балістичними і крилатими ракетами.

Внаслідок удару зафіксовані пошкодження будівель у шести районах. Є загиблі й поранені серед цивільного населення.

Постраждалий і руйнування також зафіксовані у Київській області.

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