Росіяни втратили за добу 920 солдатів і багато техніки, - Генштаб

За останню добу з 9 на 10 липня, російські загарбники втратили на фронті 920 солдатів і 136 одиниць техніки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 6 липня 2025 року орієнтовно становлять:
Вночі 10 липня армія РФ масовано атакувала Україну дронами-камікадзе "Шахед".
Однією з головних цілей удару був Київ. Місто обстрілювали одночасно дронами, а також балістичними і крилатими ракетами.
Внаслідок удару зафіксовані пошкодження будівель у шести районах. Є загиблі й поранені серед цивільного населення.
Постраждалий і руйнування також зафіксовані у Київській області.
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