Россияне потеряли за сутки 920 солдат и много техники, - Генштаб

Воздушный удар России

Ночью 10 июля армия РФ массированно атаковала Украину дронами-камикадзе "Шахед".

Одной из главных целей удара был Киев. Город обстреливали одновременно дронами, а также баллистическими и крылатыми ракетами.

В результате удара зафиксированы повреждения зданий в шести районах. Есть погибшие и раненые среди гражданского населения.

Пострадавший и разрушения также зафиксированы в Киевской области.

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