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Россияне потеряли за сутки 920 солдат и много техники, - Генштаб

Фото: захватчики потеряли много техники в сутки (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Валерий Савицкий

За последние сутки с 9 на 10 июля, российские захватчики потеряли на фронте 920 солдат и 136 единиц техники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 6 июля 2025 года ориентировочно составляют:

  • личного состава - около 1 030 580 (+920) человек ранены/ликвидированы;
  • танков - 11 011 (+11) ед;
  • боевых бронированных машин - 22 972 (+3) ед;
  • артиллерийских систем - 30 140 (+38) ед;
  • РСЗО - 1437 (+3) ед;
  • средства ПВО - 1193 ед;
  • самолетов - 421 ед;
  • вертолетов - 340 ед;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 44 781 (+324) ед;
  • крылатых ракет - 3445 (+6) ед;
  • кораблей/катеров - 28 ед;
  • подводных лодок - 1 ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 54 656 (+81) ед;
  • специальной техники - 3929 ед.

Воздушный удар России

Ночью 10 июля армия РФ массированно атаковала Украину дронами-камикадзе "Шахед".

Одной из главных целей удара был Киев. Город обстреливали одновременно дронами, а также баллистическими и крылатыми ракетами.

В результате удара зафиксированы повреждения зданий в шести районах. Есть погибшие и раненые среди гражданского населения.

Пострадавший и разрушения также зафиксированы в Киевской области.

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