Россияне потеряли за сутки 920 солдат и много техники, - Генштаб

За последние сутки с 9 на 10 июля, российские захватчики потеряли на фронте 920 солдат и 136 единиц техники.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 6 июля 2025 года ориентировочно составляют:
Ночью 10 июля армия РФ массированно атаковала Украину дронами-камикадзе "Шахед".
Одной из главных целей удара был Киев. Город обстреливали одновременно дронами, а также баллистическими и крылатыми ракетами.
В результате удара зафиксированы повреждения зданий в шести районах. Есть погибшие и раненые среди гражданского населения.
Пострадавший и разрушения также зафиксированы в Киевской области.
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