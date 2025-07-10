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Нічна атака дронів на Україну: РФ запускає "Шахеди" через територію Білорусі

Четвер 10 липня 2025 00:02
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Нічна атака дронів на Україну: РФ запускає "Шахеди" через територію Білорусі Фото: ворожі безпілотники летять через територію Білорусі (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Росіяни в ніч з 9 на 10 липня знову атакують Україну дронами. Однак прямо зараз ворог використовує територію Білорусі, щоб "Шахеди" пролетіли.

Про це заявив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram.

"Росіяни просто зараз використовують територію Білорусі для прольоту "Шахедів", - йдеться у повідомленні.

Атака дронів на Україну

Зазначимо, що наразі майже по всій території України оголосили тривогу. Причиною тому є дрони.

Нічна атака дронів на Україну: РФ запускає &quot;Шахеди&quot; через територію Білорусі

Однак до цього тривога була на сході країни, а також у двох областях на заході. Останній факт свідчить про те, що дрони, судячи з усього, дійсно пролетіли через територію Білорусі, щоб, ймовірно, оминути ППО.

Детальніше про те, де є ризик застосування безпілотників - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Також ми писали, що минулої ночі російська армія масовано атакували Україну дронами та ракетами. Зокрема, загалом було зафіксовано 741 ціль повітряного нападу, з яких 718 було знешкоджено.

Крім того, зазначимо, що в ніч на 9 липня, основна ворожа атака була зосереджена на Луцьк. Внаслідок обстрілу у місті були пожежі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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