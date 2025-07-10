Внаслідок російського обстрілу Києва загинули двоє людей, - КМВА

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника КМВА Тимура Ткаченка.

"На жаль, маємо двох загиблих. Цих людей вбили росіяни. Це страшна втрата. Мої співчуття рідним та близьким", - написав він.

Ткаченко додав, що кількість поранених через обстріл зросла до 13 людей.