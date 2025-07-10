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Внаслідок російського обстрілу Києва загинули двоє людей, - КМВА

Київ, Четвер 10 липня 2025 06:40
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Внаслідок російського обстрілу Києва загинули двоє людей, - КМВА Фото: у столиці двоє загиблих через атаку росіян (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

У Києві внаслідок нічної повітряної атаки загинули двоє людей. Кількість поранених зросла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника КМВА Тимура Ткаченка.

"На жаль, маємо двох загиблих. Цих людей вбили росіяни. Це страшна втрата. Мої співчуття рідним та близьким", - написав він.

Ткаченко додав, що кількість поранених через обстріл зросла до 13 людей.

Нагадаємо, цієї ночі російські загарбники атакували Україну великою кількістю ударних безпілотників.

Однією з цілей обстрілу було місто Київ. Спочатку терористи вдарили по столиці дронами, а згодом балістичними і крилатими ракетами.

Детальніше про наслідки чергової атаки по столиці - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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