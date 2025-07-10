Росіяни втратили за добу 920 солдатів і багато техніки, - Генштаб

Фото: загарбники втратили багато техніки на добу (Віталій Носач/РБК-Україна)

За останню добу з 9 на 10 липня, російські загарбники втратили на фронті 920 солдатів і 136 одиниць техніки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.