Росіяни втратили за добу 920 солдатів і багато техніки, - Генштаб
За останню добу з 9 на 10 липня, російські загарбники втратили на фронті 920 солдатів і 136 одиниць техніки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 6 липня 2025 року орієнтовно становлять:
- особового складу - близько 1 030 580 (+920) осіб поранено/ліквідовано;
- танків - 11 011 (+11) од.;
- бойових броньованих машин - 22 972 (+3) од.;
- артилерійських систем - 30 140 (+38) од.;
- РСЗВ - 1437 (+3) од.;
- засоби ППО - 1193 од.;
- літаків - 421 од.;
- гелікоптерів - 340 од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 44 781 (+324) од.;
- крилатих ракет - 3445 (+6) од.;
- кораблів/катерів - 28 од.;
- підводних човнів - 1 од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн - 54 656 (+81) од.;
- спеціальної техніки - 3929 од.
Повітряний удар Росії
Вночі 10 липня армія РФ масовано атакувала Україну дронами-камікадзе "Шахед".
Однією з головних цілей удару був Київ. Місто обстрілювали одночасно дронами, а також балістичними і крилатими ракетами.
Внаслідок удару зафіксовані пошкодження будівель у шести районах. Є загиблі й поранені серед цивільного населення.
Постраждалий і руйнування також зафіксовані у Київській області.
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