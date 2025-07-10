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Росіяни втратили за добу 920 солдатів і багато техніки, - Генштаб

Четвер 10 липня 2025 07:47
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Росіяни втратили за добу 920 солдатів і багато техніки, - Генштаб Фото: загарбники втратили багато техніки на добу (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Валерій Савицький

За останню добу з 9 на 10 липня, російські загарбники втратили на фронті 920 солдатів і 136 одиниць техніки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 6 липня 2025 року орієнтовно становлять:

  • особового складу - близько 1 030 580 (+920) осіб поранено/ліквідовано;
  • танків - 11 011 (+11) од.;
  • бойових броньованих машин - 22 972 (+3) од.;
  • артилерійських систем - 30 140 (+38) од.;
  • РСЗВ - 1437 (+3) од.;
  • засоби ППО - 1193 од.;
  • літаків - 421 од.;
  • гелікоптерів - 340 од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 44 781 (+324) од.;
  • крилатих ракет - 3445 (+6) од.;
  • кораблів/катерів - 28 од.;
  • підводних човнів - 1 од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 54 656 (+81) од.;
  • спеціальної техніки - 3929 од.

Росіяни втратили за добу 920 солдатів і багато техніки, - Генштаб

Повітряний удар Росії

Вночі 10 липня армія РФ масовано атакувала Україну дронами-камікадзе "Шахед".

Однією з головних цілей удару був Київ. Місто обстрілювали одночасно дронами, а також балістичними і крилатими ракетами.

Внаслідок удару зафіксовані пошкодження будівель у шести районах. Є загиблі й поранені серед цивільного населення.

Постраждалий і руйнування також зафіксовані у Київській області.

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