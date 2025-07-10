ua en ru
Чт, 10 июля Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Россияне потеряли за сутки 920 солдат и много техники, - Генштаб

Четверг 10 июля 2025 07:47
UA EN RU
Россияне потеряли за сутки 920 солдат и много техники, - Генштаб Фото: захватчики потеряли много техники в сутки (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Валерий Савицкий

За последние сутки с 9 на 10 июля, российские захватчики потеряли на фронте 920 солдат и 136 единиц техники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 6 июля 2025 года ориентировочно составляют:

  • личного состава - около 1 030 580 (+920) человек ранены/ликвидированы;
  • танков - 11 011 (+11) ед;
  • боевых бронированных машин - 22 972 (+3) ед;
  • артиллерийских систем - 30 140 (+38) ед;
  • РСЗО - 1437 (+3) ед;
  • средства ПВО - 1193 ед;
  • самолетов - 421 ед;
  • вертолетов - 340 ед;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 44 781 (+324) ед;
  • крылатых ракет - 3445 (+6) ед;
  • кораблей/катеров - 28 ед;
  • подводных лодок - 1 ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 54 656 (+81) ед;
  • специальной техники - 3929 ед.

Россияне потеряли за сутки 920 солдат и много техники, - Генштаб

Воздушный удар России

Ночью 10 июля армия РФ массированно атаковала Украину дронами-камикадзе "Шахед".

Одной из главных целей удара был Киев. Город обстреливали одновременно дронами, а также баллистическими и крылатыми ракетами.

В результате удара зафиксированы повреждения зданий в шести районах. Есть погибшие и раненые среди гражданского населения.

Пострадавший и разрушения также зафиксированы в Киевской области.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине
Новости
Чем завершится встреча Зеленского с Келлогом в Италии: Подоляк дал прогноз
Чем завершится встреча Зеленского с Келлогом в Италии: Подоляк дал прогноз
Аналитика
Вето Венгрии, помощь Украине, вступление в ЕС до 2030 года – интервью с еврокомиссаром Мартой Кос
Милан Леличзаместитель главного редактора РБК-Украина Вето Венгрии, помощь Украине, вступление в ЕС до 2030 года – интервью с еврокомиссаром Мартой Кос