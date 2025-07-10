Россияне потеряли за сутки 920 солдат и много техники, - Генштаб
За последние сутки с 9 на 10 июля, российские захватчики потеряли на фронте 920 солдат и 136 единиц техники.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 6 июля 2025 года ориентировочно составляют:
- личного состава - около 1 030 580 (+920) человек ранены/ликвидированы;
- танков - 11 011 (+11) ед;
- боевых бронированных машин - 22 972 (+3) ед;
- артиллерийских систем - 30 140 (+38) ед;
- РСЗО - 1437 (+3) ед;
- средства ПВО - 1193 ед;
- самолетов - 421 ед;
- вертолетов - 340 ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 44 781 (+324) ед;
- крылатых ракет - 3445 (+6) ед;
- кораблей/катеров - 28 ед;
- подводных лодок - 1 ед;
- автомобильной техники и автоцистерн - 54 656 (+81) ед;
- специальной техники - 3929 ед.
Воздушный удар России
Ночью 10 июля армия РФ массированно атаковала Украину дронами-камикадзе "Шахед".
Одной из главных целей удара был Киев. Город обстреливали одновременно дронами, а также баллистическими и крылатыми ракетами.
В результате удара зафиксированы повреждения зданий в шести районах. Есть погибшие и раненые среди гражданского населения.
Пострадавший и разрушения также зафиксированы в Киевской области.
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