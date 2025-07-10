Россияне потеряли за сутки 920 солдат и много техники, - Генштаб

За последние сутки с 9 на 10 июля, российские захватчики потеряли на фронте 920 солдат и 136 единиц техники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ .

Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 6 июля 2025 года ориентировочно составляют:

Воздушный удар России

Ночью 10 июля армия РФ массированно атаковала Украину дронами-камикадзе "Шахед".

Одной из главных целей удара был Киев. Город обстреливали одновременно дронами, а также баллистическими и крылатыми ракетами.

В результате удара зафиксированы повреждения зданий в шести районах. Есть погибшие и раненые среди гражданского населения.

Пострадавший и разрушения также зафиксированы в Киевской области.

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