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Втрати РФ у війні проти України перевищили 730 тисяч військових, - Генштаб

Неділя 24 листопада 2024 07:54
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Втрати РФ у війні проти України перевищили 730 тисяч військових, - Генштаб Фото: у Генштабі ЗСУ оновили дані про втрати російських окупантів (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Сили оборони України за день ліквідували ще понад тисячу російських загарбників. Відтак загальні втрати ворожої армії в особовому складі з початку широкомасштабного вторгення вже перевищили позначку у 730 тисяч військовослужбовців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на оприлюднені 24 листопада дані Генерального штабу Збройних сил України.

Загальні бойові втрати російських окупантів у період з 24.02.22 по 24.11.24 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 730740 (+1020) осіб,
  • танків - 9423 (+4) од.,
  • бойових броньованих машин - 19209 (+17) од.,
  • артилерійських систем - 20765 (+5) од.,
  • РСЗВ - 1254 од.,
  • засоби ППО - 1004 од.,
  • літаків - 369 од.,
  • гелікоптерів - 329 од.,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 19366 (+1),
  • крилаті ракети - 2764 од.,
  • кораблі /катери - 28 од.,
  • підводні човни - 1 од.,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 29864 (+14) од.,
  • спеціальна техніка - 3679 (+1) од..

Втрати РФ у війні проти України перевищили 730 тисяч військових, - Генштаб

Нагадаємо, нещодавно британське видання BBC News писало про те, що темпи зростання російських смертей на війні проти України - рекордні з початку війни.

Додамо, 22 листопада джерело РБК-Україна у Генштабі ЗСУ назвало кількість російських військ в Україні - зараз вороже угруповання налічує близько 574-575 тисяч особового складу.

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Втрати РФ у війні проти України перевищили 730 тисяч військових, - Генштаб
Втрати РФ у війні проти України перевищили 730 тисяч військових, - Генштаб
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