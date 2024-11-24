Втрати РФ у війні проти України перевищили 730 тисяч військових, - Генштаб
Сили оборони України за день ліквідували ще понад тисячу російських загарбників. Відтак загальні втрати ворожої армії в особовому складі з початку широкомасштабного вторгення вже перевищили позначку у 730 тисяч військовослужбовців.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на оприлюднені 24 листопада дані Генерального штабу Збройних сил України.
Загальні бойові втрати російських окупантів у період з 24.02.22 по 24.11.24 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 730740 (+1020) осіб,
- танків - 9423 (+4) од.,
- бойових броньованих машин - 19209 (+17) од.,
- артилерійських систем - 20765 (+5) од.,
- РСЗВ - 1254 од.,
- засоби ППО - 1004 од.,
- літаків - 369 од.,
- гелікоптерів - 329 од.,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 19366 (+1),
- крилаті ракети - 2764 од.,
- кораблі /катери - 28 од.,
- підводні човни - 1 од.,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 29864 (+14) од.,
- спеціальна техніка - 3679 (+1) од..
Нагадаємо, нещодавно британське видання BBC News писало про те, що темпи зростання російських смертей на війні проти України - рекордні з початку війни.
Додамо, 22 листопада джерело РБК-Україна у Генштабі ЗСУ назвало кількість російських військ в Україні - зараз вороже угруповання налічує близько 574-575 тисяч особового складу.
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