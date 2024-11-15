У Росії рекордними темпами ростуть втрати на війні проти України, - BBC
Темпи зростання російських смертей на війні проти України рекордні з початку війни. Наразі на фронті загинули понад 78 тисяч військових РФ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC News.
Підрахунки, які ведуть журналісти російської служби BBC та "Медіазони" разом із командою волонтерів на основі відкритих даних показують, що від початку повномасштабної російсько-української війни на фронті загинули щонайменше 78 329 російських військових.
Як зазначає видання, нинішні темпи приросту підтверджених смертей на фронті стали найвищими за весь час війни.
У вересні дослідники в середньому фіксували щодня підтвердження про загибель 140 російських військових. У жовтні ці показники зросли ще сильніше - до 152 підтверджених смертей на добу. Такі темпи зростання втрат у 1,6 раза перевищують середні щоденні показники 2023 року, а дані 2022 року - більш ніж удвічі.
Видання зауважує, що зростання втрат може бути результатом активного наступу ЗС РФ у Донецькій області, а також підтверджень російських втрат, що поступово з'являються в Курській області.
Варто зауважити, що, за даними BBC, найбільше втрат зафіксовано серед добровольців - військових, які підписали контракт із Міноборони РФ уже після початку повномасштабного вторгнення.
Їхня частка в загальному масиві смертності досягла 23% від загального числа підтверджених втрат російської сторони - 16 551 доброволець. При чому середній вік загиблих - 38 років.
Однак видання зауважило, що реальні втрати, очевидно, набагато вищі, ніж можна встановити через відкриті джерела.
"Ми припускаємо, що наразі наш аналіз російських кладовищ, військових меморіалів і некрологів може охоплювати від 45% до 65% від реального числа загиблих", - додає BBC.
Зауважимо, що за даними Генерального штабу ЗСУ, Росія втратила на війні проти України вже понад 717 тисяч солдатів. Детальніше про втрати ворога, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.
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